«Охота за Голлумом» выйдет 17 декабря 2027 года. Арагорна сыграет Джейми Дорнан

Warner Bros. объявила дату выхода приквела «Властелина колец» под названием «Охота на Голлума» — 17 декабря 2027 года. Студия также раскрыла актерский состав фильма.
Арагорна сыграет Джейми Дорнан — звезда «Пятидесяти оттенков серого» и «Однажды в сказке». Кейт Уинслет («Отпуск по обмену») исполнит роль Мериголд.
К своим ролям вернутся Энди Серкис (Голлум), Иэн Маккеллен (Гендальф), Ли Пейс (Трандуил) и Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс).
Действие «Охоты на Голлума» развернется между событиями «Хоббита» и «Властелина Колец: Братства Кольца». Сюжет сосредоточится на погоне за Голлумом: Арагорн отправится в опасный поход, чтобы поймать его до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца.
Серкис выступит режиссером фильма. Сценарий написали Филиппа Бойенс, Фрэн Уолш, Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу.
Серкис так описал проект: «Это настоящее хождение по канату. Прежде всего вся команда, работавшая над оригинальными фильмами „Властелина Колец“, снова собралась вместе. Так что фильм прочно стоит на каноне, на мире и на видении трилогии Питера Джексона — и „Властелина Колец“, и „Хоббита“. Без сомнения, он будет ощущаться как настоящая история о Средиземье. Но в то же время это куда более глубокое психологическое исследование одного из самых сложных толкиновских персонажей — Голлума. Получается очень интересное сочетание, и да, это точно хождение по канату».