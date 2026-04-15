«Охота за Голлумом» выйдет 17 декабря 2027 года. Арагорна сыграет Джейми Дорнан

Серкис так описал проект: «Это настоящее хождение по канату. Прежде всего вся команда, работавшая над оригинальными фильмами „Властелина Колец“, снова собралась вместе. Так что фильм прочно стоит на каноне, на мире и на видении трилогии Питера Джексона — и „Властелина Колец“, и „Хоббита“. Без сомнения, он будет ощущаться как настоящая история о Средиземье. Но в то же время это куда более глубокое психологическое исследование одного из самых сложных толкиновских персонажей — Голлума. Получается очень интересное сочетание, и да, это точно хождение по канату».