«Охота на Голлума» выйдет 17 декабря 2027 года. Арагорна сыграет Джейми Дорнан

Летний Beat Film Festival объявил участников. Среди них — фильм Вернера Херцога и байопик про Боуи
Канье Уэст перенес концерт в Марселе на неопределенный срок
Шон Бейкер снимет фильм «Ti Amo!» для нового подразделения Warner Bros.
GONE.Fludd, Mirele, Игнатий Винтуров и 163ONMYNECK выступят на «Силе Звука» 29 апреля
«Молодого Шерлока» продлили на 2-й сезон
Приквел «Орудий» про Глэдис выйдет в мировой прокат 8 сентября 2028 года
Галь Гадот и Айла Фишер снимутся с Кейси Аффлеком и Питом Дэвидсоном в фильме «Биткоин» Дага Лаймана
В Китае мужчина прожил 20 лет с ртутным градусником в кишечнике
Вышел тизер-трейлер хоррора «Мороженщик» Илая Рота
Актриса Руби Роуз обвинила певицу Кэти Перри в домогательствах
Синоптик: пик похолодания в Москве придется на понедельник, 20 апреля
Судья танцевального фестиваля Frame Up высмеял фигуру участницы. Она оказалась беременной
Улицы Варанаси в трейлере «Песен джиннов» Романа Михайлова
Ариана Гранде и Бен Стиллер в тизере «Знакомства с родителями-4»
«Картины дружеских связей» Сони Райзман выйдут в «цифре» 23 апреля
Евгения Некрасова получила Премию О.Генри за лучший рассказ
В Москве появится филиал кабаре «Шум» ― с петербургской праздничной кухней и поэтическими вечерами
Леди Гага анонсировала концертный фильм «Mayhem: Requiem»
20th Century Studios экранизирует игру 99 Nights in the Forest из Roblox
Николь Кидман рассказала, что обучается на доулу смерти
Россиянка спасла волка, которого сбила машина, и назвала его Кулич
Вышел трейлер концертного 3D-фильма Билли Айлиш, снятого Джеймсом Кэмероном
Футболист Жоржиньо назвал инцидент с дочерью и охраной Чаппелл Роан недоразумением
Сервис доставки выпустил 5 коллекционных фигурок. Среди них — модель курьера
Новый фильм Кантемира Балагова покажут в Каннах
Каждый третий россиянин готов попробовать микросмены на работе
К 2050 году метаболическая болезнь печени будет у 1,8 млрд человек
Более тысячи голливудских звезд выступили против слияния Paramount и Warner Bros. Discovery

«Охота на Голлума» выйдет 17 декабря 2027 года. Арагорна сыграет Джейми Дорнан

Фото: Universal Pictures

Warner Bros. объявила дату выхода приквела «Властелина Колец» под названием «Охота на Голлума» — 17 декабря 2027 года. Студия также раскрыла актерский состав фильма.

Арагорна сыграет Джейми Дорнан — звезда «Пятидесяти оттенков серого» и «Однажды в сказке». Кейт Уинслет («Отпуск по обмену») исполнит роль Мериголд.

К своим ролям вернутся Энди Серкис (Голлум), Иэн МакКеллен (Гендальф), Ли Пейс (Трандуил) и Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс).

Действие «Охоты на Голлума» развернется между событиями «Хоббита» и «Властелина Колец: Братство Кольца». Сюжет сосредоточится на погоне за Голлумом: Арагорн отправится в опасный поход, чтобы поймать его до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца.

Серкис выступит режиссером фильма. Сценарий написали Филиппа Бойенс, Фрэн Уолш, Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. 

Серкис так описал проект: «Это настоящее хождение по канату. Прежде всего вся команда, работавшая над оригинальными фильмами „Властелина Колец“, снова собралась вместе. Так что фильм прочно стоит на каноне, на мире и на видении трилогии Питера Джексона — и „Властелина Колец“, и „Хоббита“. Без сомнения, он будет ощущаться как настоящая история о Средиземье. Но в то же время это куда более глубокое психологическое исследование одного из самых сложных толкиновских персонажей — Голлума. Получается очень интересное сочетание, и да, это точно хождение по канату».

