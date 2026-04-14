Галь Гадот и Айла Фишер снимутся с Кейси Аффлеком и Питом Дэвидсоном в триллере «Биткоин» Дага Лайма

Фото: Variety / Getty Images

Галь Гадот («Чудо-женщина») и Айла Фишер («Шопоголик») снимутся с Кейси Аффлеком («Манчестер у моря») и Питом Дэвидсоном («Король Стейтен-Айленда») в триллете «Биткоин». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставит режиссер Даг Лайман, известный по проектам «Идентификация Борна», «Мистер и миссис Смит» и «Телепорт». Ранее ленту планировали назвать «Убить Сатоши», но затем переименовали.

«Биткоин» расскажет реальную историю о человеке, который пытается доказать, что именно он создал биткоин. Это заявление ставит его жизнь под угрозу и запускает глобальный скандал с участием технологических магнатов и мировых лидеров.

Аффлек сыграет в фильма ученого-компьютерщика Крейга Райта. Дэвидсон предстанет в обращи блокчейн-инвестора Кэлвина Эйра. Галь Гадот исполнит роль Шарлотты Миллер. Какой персонаж достанется Фишер, пока не уточняется.

Сценарий будущего триллере написал лауреат премии Гильдии сценаристов США Ник Шенк («Гран Торино»). Продюсерами проекта стали Райан Кавано и Лоуренс Грей. Съемки картины стартовали в конце февраля.

«Это захватывающая история, действие которой разворачивается в загадочном и рискованном мире криптовалют», — прокомментировал Патрик Вахсбергерг, глава компании 193, которая займется продажами фильма.

Ранее сообщалось, что новый проект Лаймана снимут с активным использованием искусственного интеллекта. По информации Variety, ИИ могут применять для корректировки актерских работ. Артисты триллера будут работать с технологией захвата движения и вне натурных съемок.

