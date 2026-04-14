В Китае мужчина прожил 20 лет с ртутным градусником в кишечнике

В Китае у 32-летнего мужчины обнаружили в кишечнике ртутный градусник, который он случайно проглотил, будучи подростком. Об этом написал South China Morning Post.
Китаец пожаловался врачам на боль в животе. Когда медики обнаружили проблему, он был поражен. Мужчина проглотил градусник 20 лет назад, но испугался рассказать о произошедшем родителям. Со временем он забыл о случившемся.
Градусник застрял в двенадцатиперстной кишке пациента. Кончик предмета прижался к стенке кишечника и угрожал привести к перфорации и сильному внутреннему кровотечению, так что медики немедленно извлекли термометр.
Его удалось извлечь целым и неповрежденным. Однако врачи отметили, что показания о температуре стерлись.