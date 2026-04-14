Вышел тизер-трейлер хоррора «Мороженщик» Элая Рота

На ютуб-канале The Horror Section опубликовали тизер-трейлер хоррора «Мороженщик» — новой картины режиссера Элая Рота, автора «Бордерлендс» и «День благодарения». Она выйдет в зарубежный кинопрокат 7 августа.
Фильм расскажет, как идиллический городок однажды летом погружается в безумие. Оно начинается, когда мороженщин угощает местных детей сладкими лакомствами. Это приводит к ужасающим последствиям.
В актерский состав проекта вошли Ари Миллен, Бенджамин Байрон Дэвис, Илай Рот, Карен Клише, Дилан Хауко, Сара Эбботт, Шайло О’Райли, Киори Мирза Уолдмен, Карли Зельтцер и Чарли Стори.
Рот выступает продюсером и соавтором сценария «Мороженщика» наряду с Ноа Белсоном. Оригинальную музыку к слэшеру написал Снуп Догг. Рэпер Нас выступил исполнительным продюсером ленты.