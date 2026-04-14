Синоптик: пик похолодания в Москве придется на понедельник 20 апреля

Пик похолодания в Москве придется на следующий понедельник, 20 апреля. Температура будет держаться чуть выше нуля, в области возможны небольшие заморозки. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Прошедший день, 14 апреля, оказался теплее прогнозов: воздух прогрелся до +14 градусов вместо ожидаемых +10. В итоге самым холодным днем недели 13–19 апреля станет воскресенье.
В среду, четверг и пятницу температура будет на 3–4 градуса выше нормы, ожидается до +15 градусов. В субботу — от +12 до +14 градусов, местами дожди. В воскресенье похолодает заметнее: столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем небольшие дожди, вечером — с мокрым снегом.
На прошлой неделе в Москве выпал снег. Осадки шли в пятницу и субботу, наблюдались гололедица на дорогах и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.