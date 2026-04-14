Улицы Варанаси в трейлере «Песен джиннов» Романа Михайлова

«Песни джиннов» — третий фильм Михайлова, снятый в Индии: ранее он работал там над «Жар-птицей» и «Надо снимать фильмы о любви». Проект создан в копродукции с индийской компанией Respect India Entertainment и с участием профессиональных индийских актеров. Большая часть съемок проходила в Варанаси. Одной из площадок стал настоящий ашрам — духовная община во главе с гуру, куда со всего мира приезжают за развитием через духовные практики.