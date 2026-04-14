Судья танцевального фестиваля Frame Up высмеял фигуру участницы. Она оказалась беременной

Диджей M.E.G., который выступал жюри танцевального фестиваля Frame Up, высмеял в соцсетях фигуры участниц. Он посчитал девушек слишком толстыми. Одна из танцовщиц, как выяснилось позднее, была беременной.
Музыканта раскритиковали в сети. Пользователи вступились за участниц фестиваля и призвали организатора мероприятия, хореографа Анастасию Юраскину, отреагировать на ситуацию.
«Я не знаю, что комментировать, ребята. Мэг — легенда российской танцевальной индустрии. Он тот, благодаря кому я захотела идти танцевать. Я просто хотела показать ему наш мир. Я знала, на что иду, и я очень хотела, чтобы он побыл у нас, даже зная его характер. Так что можете винить меня», — заявила Юраскина.
Она подчеркнула, что всегда приглашает в жюри людей, которые ее вдохновляют. По словам Анастасии, организаторы фестиваля «все делают с любовью и обидеть никого точно не хотели». «И кстати, я получила от него [M.E.G. — Прим.ред.] очень много хороших слов», — добавила хореограф.
Сам M.E.G. сперва не считал, что сделал что‑то неправильно. «Поугорал над лишним весом. И что? Я всегда угораю на людей с лишним весом. Это нормально», — говорил он.
«Вы должны нам таким прощать. Мы всю жизнь занимаемся спортом, мы в хорошей форме и мы всегда смотрим на людей, у которых лишний вес и которые танцуют. Мы всегда им предъявляем: „Приведи себя в форму. Ну ты одела обтягивающее боди. Но это че эстетично?“», — подчеркнул диджей.
Он также жаловался в соцсетях, что его «атакуют маленькие, злые девочки, беременные, толстые и толстожопые». «Меня шеймят, меня буллят, меня хейтят. Они говорят, что татуировки на лице — это признак идиота. Они говорят, что я животное, ублюдок», — говорил M.E.G, называя критиков «тупыми» и «страшными».
Позднее диджей извинился за свои шутки над одной из девушек — той, кто ожидает ребенка. «Не обижайся, прости меня, я угорал и угораю всегда, просто прими это. Я не знал, что ты беременна. Не обижайся, пусть у тебя все будет хорошо», — сказал M.E.G.
Он назвал свои слова «неудачной шуткой» и предложил «забыть все». Диджей добавил, что его уже и так «травмировали». Некоторые подписчики поддержали артиста. Хореограф Екатерина Решетникова даже призналась, что ее саму иногда «разрывает от хохота» и «даже тошнит» от выступлений на конкурсах. Но большинство пользователей продолжили осуждать M.E.G.
Юрасова также дополнила свой комментарий. Она подчеркнула, что никто в команде Frame Up не поддерживает M.E.G. «Все написали, что не поддерживают и считают неуместно снимать, выкладывать и тем более оскорблять. Такое поведение неуместно для любого человека, кем бы он ни был», — написала она в соцсетях.
«Я никогда не поддержу агрессию ни в сторону женщин, ни мужчин, ни детей, но если она в мою сторону, то я умею пройти мимо и обратить внимание на то, что действительно ценно. Я благодарю всех, кто понимает, что я просто прошу не отвечать агрессией на агрессию», — пояснила Анастасия.