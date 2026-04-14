Судья танцевального фестиваля Frame Up высмеял фигуру участницы. Она оказалась беременной

Евгения Некрасова получила Премию О.Генри за лучший рассказ
Актриса Руби Роуз обвинила певицу Кэти Перри в домогательствах
Синоптик: пик похолодания в Москве придется на понедельник 20 апреля
Улицы Варанаси в трейлере «Песен джиннов» Романа Михайлова
Ариана Гранде и Бен Стиллер в тизере «Знакомства с родителями-4»
«Картины дружеских связей» Сони Райзман выйдут в «цифре» 23 апреля
В Москве появится филиал кабаре «Шум» ― с петербургской праздничной кухней и поэтическими вечерами
Леди Гага анонсировала концертный фильм «Mayhem: Requiem»
20th Century Studios экранизирует игру 99 Nights in the Forest из Roblox
Николь Кидман рассказала, что обучается на доулу смерти
Россиянка спасла волка, которого сбила машина, и назвала его Кулич
Вышел трейлер концертного 3D-фильма Билли Айлиш, снятого Джеймсом Кэмероном
Футболист Жоржиньо назвал инцидент с дочерью и охраной Чаппелл Роан недоразумением
Сервис доставки выпустил 5 коллекционных фигурок. Среди них — модель курьера
Новый фильм Кантемира Балагова покажут в Каннах
Каждый третий россиянин готов попробовать микросмены на работе
К 2050 году метаболическая болезнь печени будет у 1,8 млрд человек
Более тысячи голливудских звезд выступили против слияния Paramount и Warner Bros. Discovery
В Москве пройдет форум о поддержке женщин, воспитывающих детей с редкими заболеваниями
Барби Феррейра объяснила уход из «Эйфории»: «Это не стоило того»
Ночные клубы в Лондоне закрываются из‑за изменения привычек у молодежи
Лиам Галлахер отреагировал на включение Oasis в Зал славы рок-н-ролла
Nordwind Airlines приостанавливает рейсы между Москвой и Петербургом
VK хочет встроить новости «Дзена» в главные российские сайты. Источники новостей определят власти
«Паддингтон-4», Bloodborne и «За пределами вселенных»: что показали в первый день CinemaCon
Oasis, Iron Maiden и Sade вошли в Зал славы рок-н-ролла 2026 года
Гитаристу No Doubt Тому Дюмону диагностировали болезнь Паркинсона
Женщина впервые стала главным тренером мужской футбольной команды Бундеслиги

Судья танцевального фестиваля Frame Up высмеял фигуру участницы. Она оказалась беременной

Афиша Daily
Фото: Frame Up Official/Telegram

Диджей M.E.G., который выступал жюри танцевального фестиваля Frame Up, высмеял в соцсетях фигуры участниц. Он посчитал девушек слишком толстыми. Одна из танцовщиц, как выяснилось позднее, была беременной.

Музыканта раскритиковали в сети. Пользователи вступились за участниц фестиваля и призвали организатора мероприятия, хореографа Анастасию Юраскину, отреагировать на ситуацию.

Видео: alinasollo/X

«Я не знаю, что комментировать, ребята. Мэг — легенда российской танцевальной индустрии. Он тот, благодаря кому я захотела идти танцевать. Я просто хотела показать ему наш мир. Я знала, на что иду, и я очень хотела, чтобы он побыл у нас, даже зная его характер. Так что можете винить меня», — заявила Юраскина.

Она подчеркнула, что всегда приглашает в жюри людей, которые ее вдохновляют. По словам Анастасии, организаторы фестиваля «все делают с любовью и обидеть никого точно не хотели». «И кстати, я получила от него [M.E.G. — Прим.ред.] очень много хороших слов», — добавила хореограф.

Видео: valeri_averina

Сам M.E.G. сперва не считал, что сделал что‑то неправильно. «Поугорал над лишним весом. И что? Я всегда угораю на людей с лишним весом. Это нормально», — говорил он.

«Вы должны нам таким прощать. Мы всю жизнь занимаемся спортом, мы в хорошей форме и мы всегда смотрим на людей, у которых лишний вес и которые танцуют. Мы всегда им предъявляем: „Приведи себя в форму. Ну ты одела обтягивающее боди. Но это че эстетично?“», — подчеркнул диджей.

Он также жаловался в соцсетях, что его «атакуют маленькие, злые девочки, беременные, толстые и толстожопые». «Меня шеймят, меня буллят, меня хейтят. Они говорят, что татуировки на лице — это признак идиота. Они говорят, что я животное, ублюдок», — говорил M.E.G, называя критиков «тупыми» и «страшными».

Видео: djmegofficial

Позднее диджей извинился за свои шутки над одной из девушек — той, кто ожидает ребенка. «Не обижайся, прости меня, я угорал и угораю всегда, просто прими это. Я не знал, что ты беременна. Не обижайся, пусть у тебя все будет хорошо», — сказал M.E.G.

Он назвал свои слова «неудачной шуткой» и предложил «забыть все». Диджей добавил, что его уже и так «травмировали». Некоторые подписчики поддержали артиста. Хореограф Екатерина Решетникова даже призналась, что ее саму иногда «разрывает от хохота» и «даже тошнит» от выступлений на конкурсах. Но большинство пользователей продолжили осуждать M.E.G.

«Мне кажется, случилась подмена понятий. Профессиональный танец — это работа, за которую артисты получают зарплату. Отсюда вытекают жесткие требования к телу как к инструменту. <…> Однако танцовщицы данного стиля „фрейм-ап“ вышли не из сценической традиции. Этот стиль не существовал десятилетиями на профессиональной сцене, чтобы потом „снизойти в народ“. <…> Фестиваль — это не профессиональная среда в том смысле, что участницам не платят; они сами платят за возможность выступить. Это сообщество классно танцующих девчонок, которые делают это в кайф, в настроение. Поэтому никаких унифицированных требований к формам тела здесь быть не может»
Ксения Тернавская
Хореограф

Юрасова также дополнила свой комментарий. Она подчеркнула, что никто в команде Frame Up не поддерживает M.E.G. «Все написали, что не поддерживают и считают неуместно снимать, выкладывать и тем более оскорблять. Такое поведение неуместно для любого человека, кем бы он ни был», — написала она в соцсетях.

«Я никогда не поддержу агрессию ни в сторону женщин, ни мужчин, ни детей, но если она в мою сторону, то я умею пройти мимо и обратить внимание на то, что действительно ценно. Я благодарю всех, кто понимает, что я просто прошу не отвечать агрессией на агрессию», — пояснила Анастасия.

Расскажите друзьям