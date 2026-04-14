Евгения Некрасова получила Премию О.Генри за лучший рассказ

Российская писательница Евгения Некрасова стала лауреатом Премии О.Генри, присуждаемой за лучший рассказ. Она второй автор из России, удостоенный этой награды: в 2022 году премию получил Владимир Сорокин за рассказ «Лошадиный суп».
Премия была учреждена в 1918 году в честь американского писателя О.Генри, известного своей короткой прозой, в частности рассказом «Дары волхвов». До 2011 года награду вручали только авторам из США и Канады, но теперь принимаются и переводные тексты.
Некрасова известна по экспериментальному роману «Калечина-Малечина», написанному в традиции магического реализма и с опорой на фольклор. Книга вошла в шорт-листы премий «НОС», «Национальный бестселлер», «Большая книга» и «Фикшн 35». В 2020 году по ней поставили спектакль в Центре им. Мейерхольда в Москве.
В 2021 и 2025 годах вышли романы Некрасовой «Кожа» и «Улица Холодова». Многие ее рассказы и повести были поставлены на сцене, например, «Несчастливая Москва» превратилась в спектакль «В кольцах» в театре «Практика».