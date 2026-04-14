Николь Кидман рассказала, что обучается на доулу смерти

Актриса Николь Кидман во время выступления в Университете Сан-Франциско рассказала, что обучается на доулу смерти — специалиста, оказывающего эмоциональную поддержку умирающему и его близким.
Идея пришла к ней после смерти 84-летней матери в 2024 году. «Когда моя мама умирала, она чувствовала себя одинокой, а семья могла сделать лишь ограниченное количество вещей. У нас с сестрой много детей, карьера и работа, но мы хотели заботиться о ней, потому что отца уже не было на свете. И тогда я подумала: „Как жаль, что в мире нет людей, которые могли бы просто находиться рядом, даруя утешение и заботу“», — поделилась Кидман.
Среди грядущих проектов актрисы — сериал «Скарпетта» по мотивам одноименной серии детективных романов Патрисии Корнуэлл. Премьера на Prime Video состоялась 11 марта.
Кидман исполняет роль эксперта в судебной медицине, которая использует в расследованиях новейшие криминалистические технологии. Готовясь к роли, актриса общалась с настоящим судмедэкспертом, чтобы сделать образ убедительнее, и даже научилась проводить вскрытия.