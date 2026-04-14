20th Century Studios экранизирует игру 99 Nights in the Forest из Roblox

Фото: Roblox

20th Century Studios приобрела права на экранизацию хоррор-игры 99 Nights in the Forest, разработанной новозеландской студией Grandma‘s Favourite Games для платформы Roblox.

Имена режиссера и сценариста пока не раскрываются. Создатели игры Алек Кифт, Мэттью Хафтон и Кэмерон Англанд выступят исполнительными продюсерами.

По сюжету 99 Nights in the Forest игрок должен выжить 99 ночей в проклятом лесу и спасти четырех потерянных детей, сражаясь с жестокими оленями и другими монстрами. Менее чем за год после запуска тайтл стал седьмой самой популярной игрой за всю историю Roblox.

Пиковое количество одновременных игроков достигло 14,2 млн, что стало третьим результатом на платформе. Игра регулярно собирает сотни тысяч одновременных пользователей. Президент Disney Live Action и 20th Century Studios Дэвид Гринбаум назвал разработчиков «смелыми, творческими авторами, которые создают кинематографичные миры».

Сами создатели назвали сотрудничество с Disney и 20th Century «сюрреалистичным опытом», поскольку фильмы этих студий были частью их детства.

