Вышел трейлер концертного 3D-фильма Билли Айлиш, снятого Джеймсом Кэмероном

На официальном канале певицы Билли Айлиш появился трейлер фильма «Hit Me Hard and Soft: The Tour», который снял режиссер «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон в формате 3D.
В ролике Кэмерон и Айлиш обсуждают установку 3D-камеры прямо на гигантский светящийся куб, на котором стоит певица. В некоторых сценах она сама держит камеру в руках.
О сотрудничестве с Кэмероном Айлиш объявила на концерте в Манчестере. «Вы наверняка заметили, что здесь больше камер, чем обычно. Я не могу рассказать много, но могу сказать, что работаю над чем‑то очень, очень особенным с Джеймсом Кэмероном», — сказала тогда Айлиш.
Релиз изначально планировался на 20 марта одновременно с научно-фантастической лентой «Проект „Конец света“», затем его перенесли на 8 мая. Кэмерон объяснил, что выход отложили, чтобы доработать проект, «и это стоит того», подчеркнул режиссер.
Фильм расскажет о масштабных гастролях, которые Айлиш провела в поддержку альбома «Hit Me Hard and Soft». Тур, уже седьмой для артистки, проходил с 29 сентября 2024 по 23 ноября 2025 года. В рамках него Билли дала 106 концертов.