Футболист Жоржиньо назвал инцидент с дочерью и охраной Чаппелл Роан недоразумением

Бразильский футболист Жоржиньо заявил, что конфликт с участием его 11-летней падчерицы Ады, певицы Чаппелл Роан и охранника был недоразумением.
В прошлом месяце он опубликовал пост, в котором рассказал, что сотрудник службы безопасности агрессивно отреагировал на поведение девочки в отеле Сан-Паулу, доведя ее до слез. Изначально из его слов следовало, что охранник работал с Роан.
Однако сама певица опровергла эту информацию, заявив, что мужчина не входил в ее личную команду безопасности. В новом заявлении Жоржиньо признал, что сделал первое сообщение «под влиянием момента, услышав, что с его ребенком и женой агрессивно поговорил взрослый охранник». Он добавил, что отреагировал как любой отец, чей главный приоритет — защита семьи.
Позже футболист получил новую информацию, которая изменила его понимание ситуации: «Чаппелл Роан сделала публичное заявление, связалась с [моей женой] Кэтрин, и наши команды также провели переговоры напрямую. Стало ясно, что она не знала о том, что произошло за завтраком, и не просила никого к ним подходить. Она с пониманием и сочувствием отнеслась к тому, что случилось с нашим ребенком».
Сам охранник Паскаль Дювье ранее взял на себя «полную ответственность» за инцидент и подтвердил, что находился в отеле по просьбе другого лица, а не Роан. После первых сообщений мэр Рио-де-Жанейро запретил Роан выступать на крупном городском событии, но пригласил дочь футболиста в качестве почетного гостя.
Несмотря на оправдания певицы, против нее развернулась масштабная травля, которая, по данным аналитической компании, была раздута с помощью ботов.