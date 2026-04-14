Футболист Жоржиньо назвал инцидент с дочерью и охраной Чаппелл Роан недоразумением

Россиянка спасла волка, которого сбила машина, и назвала его Кулич
Леди Гага анонсировала концертный фильм «Mayhem: Requiem»
20th Century Studios экранизирует игру 99 Nights in the Forest из Roblox
Николь Кидман рассказала, что обучается на доулу смерти
Вышел трейлер концертного 3D-фильма Билли Айлиш, снятого Джеймсом Кэмероном
Сервис доставки выпустил 5 коллекционных фигурок. Среди них — модель курьера
Новый фильм Кантемира Балагова покажут в Каннах
Каждый третий россиянин готов попробовать микросмены на работе
К 2050 году метаболическая болезнь печени будет у 1,8 млрд человек
Более тысячи голливудских звезд выступили против слияния Paramount и Warner Bros. Discovery
В Москве пройдет форум о поддержке женщин, воспитывающих детей с редкими заболеваниями
Барби Феррейра объяснила уход из «Эйфории»: «Это не стоило того»
Ночные клубы в Лондоне закрываются из‑за изменения привычек у молодежи
Лиам Галлахер отреагировал на включение Oasis в Зал славы рок-н-ролла
Nordwind Airlines приостанавливает рейсы между Москвой и Петербургом
VK хочет встроить новости «Дзена» в главные российские сайты. Источники новостей определят власти
«Паддингтон-4», Bloodborne и «За пределами вселенных»: что показали в первый день CinemaCon
Oasis, Iron Maiden и Sade вошли в Зал славы рок-н-ролла 2026 года
Гитаристу No Doubt Тому Дюмону диагностировали болезнь Паркинсона
Женщина впервые стала главным тренером мужской футбольной команды Бундеслиги
Автор «Страны Саша» Юлия Трофимова выпустит фильм «Как пережить брак»
В колониях Самарской области протестировали роботов-патрульных
«Коммерсант»: в России создадут базу антипрививочников
Студент получил 10 суток за брошенный в саркофаг Ленина мокасин
В Москве в пятый раз пройдет ярмарка современного искусства |catalog|
Кинокампус киностудии Горького проведет Дни открытых дверей
В День космонавтики «Сбер» устроил премьерный показ иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность»
«Иви» переименовал фильм «Она — мужчина» в «Виола в бутсах»

Футболист Жоржиньо назвал инцидент с дочерью и охраной Чаппелл Роан недоразумением

Афиша Daily
Фото: Aurore Marechal/Getty Images

Бразильский футболист Жоржиньо заявил, что конфликт с участием его 11-летней падчерицы Ады, певицы Чаппелл Роан и охранника был недоразумением.

В прошлом месяце он опубликовал пост, в котором рассказал, что сотрудник службы безопасности агрессивно отреагировал на поведение девочки в отеле Сан-Паулу, доведя ее до слез. Изначально из его слов следовало, что охранник работал с Роан.

Однако сама певица опровергла эту информацию, заявив, что мужчина не входил в ее личную команду безопасности. В новом заявлении Жоржиньо признал, что сделал первое сообщение «под влиянием момента, услышав, что с его ребенком и женой агрессивно поговорил взрослый охранник». Он добавил, что отреагировал как любой отец, чей главный приоритет — защита семьи.

Позже футболист получил новую информацию, которая изменила его понимание ситуации: «Чаппелл Роан сделала публичное заявление, связалась с [моей женой] Кэтрин, и наши команды также провели переговоры напрямую. Стало ясно, что она не знала о том, что произошло за завтраком, и не просила никого к ним подходить. Она с пониманием и сочувствием отнеслась к тому, что случилось с нашим ребенком».

Сам охранник Паскаль Дювье ранее взял на себя «полную ответственность» за инцидент и подтвердил, что находился в отеле по просьбе другого лица, а не Роан. После первых сообщений мэр Рио-де-Жанейро запретил Роан выступать на крупном городском событии, но пригласил дочь футболиста в качестве почетного гостя.

Несмотря на оправдания певицы, против нее развернулась масштабная травля, которая, по данным аналитической компании, была раздута с помощью ботов. 

