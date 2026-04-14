Новый фильм Кантемира Балагова покажут в Каннах

«Двухнедельник режиссеров» — независимая программа, проходящая параллельно Каннскому кинофестивалю, — опубликовал список фильмов-участников. Смотр откроет новая картина Кантемира Балагова «Варенье из бабочек» (Butterfly Jam).
Сюжет развернtтся вокруг черкесской диаспоры в Нью-Джерси. Главный герой по имени Пытэх (дебютант из Казахстана Талха Акдоган) тренируется, чтобы стать профессиональным рестлером, и параллельно работает в ресторане черкесской кухни своего отца. Бизнес идет плохо. После того как одна из неудачных затей отца приводит к катастрофе, подростку приходится переосмыслить их отношения.
«Варенье из бабочек» станет англоязычным дебютом Балагова. Изначально картина называлась «Моника» и должна была сниматься в России, однако в итоге съемки прошли в 2025 году во Франции. Сценарий Балагов написал в соавторстве с писательницей Мариной Степновой, автором романа «Женщины Лазаря».
Помимо Акдогана в фильме снялись Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»), Барри Кеоган («Солтберн»), Гарри Меллинг («Ход королевы»), Томми МакГиннис («Стриптизерши») и Моника Беллуччи («Малена»).
Полная программа «Двухнедельника режиссеров»:
- «Butterfly Jam», Кантемир Балагов;
- «The Diary of a Chambermaid», Раду Жуде;
- «Once upon a time in Harlem», Уильям Гривс и Дэвид Гривс;
- «Dora», Джули Чжон;
- «Clarissa», Ари Эсири и Чуко Эсири;
- «L’espece Explosive», Сара Арнольд;
- «Low Expectations», Эйвинд Сэндвик;
- «Double Freedom», Лисандро Алонсо;
- «We are Aliens», Кои Кадоваки;
- «Thanks for Coming», Ален Кавалье;
- «I see buildings fall like lighting», Клио Барнард;
- «Atonement», Рид Ван Дайк;
- «Shana», Лила Пинелл;
- «Death has no master», Хорхе Тьен Арманд;
- «Viva Carmen», Себастьян Лоденбак;
- «9 Temples to Heaven», Сомпот Чидгасорнпондж;
- «La Perra», Доминга Сотомайор;
- «Le Vertige», Кантен Дюпье.