Более тысячи голливудских звезд выступили против слияния Paramount и Warner Bros. Discovery

Более 1000 известных деятелей кино и телевидения, включая Хоакина Феникса, Бена Стиллера и Кристен Стюарт, подписали открытое письмо против поглощения Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance.
Письмо, опубликованное в The New York Times, предупреждает, что сделка нанесет серьезный ущерб индустрии. «Мы глубоко обеспокоены тем, что эта сделка ставит интересы небольшой группы влиятельных акционеров выше общественного блага. Целостность, независимость и разнообразие нашей индустрии будут серьезно подорваны. Конкуренция необходима для здоровой экономики и здоровой демократии», — говорится в заявлении.
Paramount Skydance объявила о намерении приобрести Warner Bros. Discovery за 111 млрд долларов в конце февраля после борьбы с Netflix. В ответ на критику в Paramount выпустили заявление, в котором пообещали увеличить производство до 30 полнометражных фильмов в год с полноценным театральным прокатом, продолжать лицензирование контента и сохранять независимое творческое руководство.
Среди подписавших письмо также числятся Адам МакКей, Алан Камминг, Брайан Крэнстон, Дени Вильнев, Джей Джей Абрамс, Джейсон Бейтман, Джейн Фонда, Марк Руффало, Лин-Мануэль Миранда, Патти ЛюПон, Росарио Доусон, Тед Дэнсон, Тиффани Хэддиш и другие.
Создатель «Хранителей» Деймон Линделоф, имеющий контракт с HBO, объяснил, почему подписал письмо. Он назвал гендиректора Paramount Дэвида Эллисона «ярким, амбициозным и увлеченным» руководителем, но выразил опасения за судьбу тысяч работников съемочных групп.
«Голливудские слияния означают меньше фильмов и сериалов, а значит, меньше рабочих мест. Когда две легендарные студии принадлежат одной компании, результат очевиден: одна из них станет городом-призраком», — написал Линделоф.
Авторы письма призвали генпрокурора Калифорнии Роба Бонту и его коллег из других штатов, которые уже изучают сделку, заблокировать слияние. По их мнению, консолидация медиа уже привела к сокращению числа выпускаемых фильмов, исчезновению независимого проката и упадку среднебюджетного кино.