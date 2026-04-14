В Москве пройдет форум про поддержку женщин, воспитывающих детей с редкими заболеваниями

На форуме впервые представят международный рейтинг стран по уровню поддержки женщин, которые воспитывают детей с редкими заболеваниями. Исследование оценивает не только доступность лечения, но и то, как национальные системы помощи влияют на устойчивость семьи и качество жизни женщины. На его основе подготовили прототип «индекса редких женщин» — комплексной оценки госполитики, финансовой поддержки семей, уровня медицины и реабилитации, а также роли фондов и НКО.