Nordwind Airlines приостанавливает рейсы между Москвой и Петербургом

Авиакомпания Nordwind Airlines с 24 апреля прекращает полеты по маршруту Москва — Петербург. Об этом сообщает агентство «Москва».
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, решение принято в рамках оптимизации полетной программы. Пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть полную стоимость билета по месту покупки.
Ранее стало известно, что россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания. Ввести изменение планируется в этом году. Документ проходит согласование с профильными ведомствами.
На данный момент некоторые российские авиакомпании указывают, что их пассажирам можно провозить детское питание в емкостях больше 100 миллилитров. Однако Минтрансом установлено, что один пассажир может брать с собой не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра.