VK хочет встроить новости «Дзена» в главные российские сайты. Источники новостей определят власти

Афиша Daily
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Холдинг VK предложил создать на базе агрегатора новостей «Дзен» Национальную новостную платформу. Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму в мае этого года. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

Согласно предложенным поправкам, российские соцсети, поисковики, сервисы с объявлениями, маркетплейсы, музыкальные стриминги и онлайн-кинотеатры обязаны будут встраивать новостной блок «Дзена» к себе на сайты и в приложения. В соцсетях и поисковиках он будет размещаться на главной странице в формате виджета с топ-5 новостей. На аудиовизуальных площадках и сервисах объявлений виджет появится в виде кнопки перехода в раздел топ-15 новостей на сайте «Дзена». 

Отбором СМИ, чьи заголовки будут отображаться в информационном блоке, займется непосредственно правительство России. Оно же определит оператора Национальной платформы на пять лет.

Предполагается, что интернет-площадки с активной аудиторией свыше 5 млн человек должны будут установить такой виджет сразу после принятия законопроекта. Остальным же ресурсам дадут отсрочку на полгода. 

Монетизировать платформу планируется доходами от рекламы. Баннеры с рекламой планируют показывать не в самом виджете, а на страницах сюжетов в «Дзене», куда пользователь перейдет после клика по новости. Половину выручки хотят отдавать площадкам, которые разместят у себя этот блок, вторую половину — направлять на поддержку СМИ. При этом только 10% пойдут на «финансирование деятельности ассоциации СМИ», а судьба остальных 40% от доли доходов медиа не уточняется.

Необходимость такой платформы в VK объясняют падением трафика у СМИ и перетоком аудитории в мессенджеры и площадки «без новостей». В презентации компании говорится, что с 2022 года аудитория медиа снизилась на 30–70%, а сами СМИ стали критически зависеть от «Дзена», который обеспечивает до 80% переходов на их сайты. 

На рынке к этой идее отнеслись неоднозначно. Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер считает, что национальный агрегатор поможет сохранить аудиторию традиционных медиа и защитить от фейков. При этом Цыпер опасается, что «Дзен» из-за доминирующей позиции не будет учитывать интересы остальных производителей контента. 

В Ассоциации цифровых платформ предупреждают, что перестройка интерфейсов и пользовательских сценариев может привести к падению вовлеченности и оттоку трафика. Собеседник «Коммерсанта» на медиарынке полагает, что «Дзен» в первую очередь интересует не монополизация медиарынка государственными СМИ, а доступ к рекламным доходам, которые в последнее время перетекают к маркетплейсам и видеосервисам. 

