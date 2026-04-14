«Паддингтон-4», Bloodborne и «За пределами вселенных»: что показали в первый день CinemaCon

В Лас-Вегасе стартовала ежегодная конвенция CinemaCon, где киностудии представляют свои будущие проекты владельцам кинотеатров. В первый день прошли презентации Angel Studios, Sony Pictures Classics и StudioCanal. Вот что на них показали.
Bloodborne
Sony Pictures
Студия объявила о разработке анимационного полнометражного фильма с рейтингом R по мотивам культовой видеоигры Bloodborne. Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако ожидается, что история будет сосредоточена на охотнике, сражающемся с чудовищами в мрачном городе Ярнам. Информация о режиссере, сценаристе, актерском составе и дате выхода фильма не раскрывается.
«Человек-паук: За пределами вселенных»
Sony Pictures Animation
На презентации показали фрагмент из долгожданного мультфильма. Третья часть оскароносной трилогии выйдет 18 июня 2027 года и продолжит историю Майлза Моралеса, озвученного Шэмейком Муром.
На кадрах Майлз привязан к боксерской груше, его допрашивает дядя Аарон, а сверху по потолку ползет Майлз-бродяга. Он спрыгивает вниз и холодно представляется Человеку-пауку Майлзу, который пытается объяснить, что ему нужно вернуться в свою родную вселенную, чтобы спасти отца.
Две альтернативные версии друг друга обмениваются колкостями, но Майлз Моралес накапливает электрический заряд и освобождается. Он сражается со злым Майлзом и его дядей, а его союзники из двух предыдущих фильмов собираются, чтобы спасти его.
«На грани войны»
Angel Studios
Трейлер драматического фильма «На грани войны», релиз которого запланирован на 14 августа. Картина расскажет о напряженных переговорах между президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым во время саммита в Рейкьявике, где стороны пытались достичь соглашения по ядерному разоружению. Главные роли исполнили Джефф Дэниелс и Джаред Харрис.
«Приключения Паддингтона-4»
StudioCanal
Гендиректор студии Анна Марш объявила, что четвертый фильм о Паддингтоне находится в разработке, над сценарием работают «известные на весь мир сценаристы комедий», имена которых не разглашаются. Она также отметила, что студия работает над полнометражным анимационным фильмом, расширяющим франшизу.
«Побег из Нью-Йорка» и «Вой»
StudioCanal
Анонсирована работа над новыми версиями фильмов Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка» и Джо Данте «Вой». Имена режиссеров и актеров не упоминались ни в одном из проектов, а оба фильма были названы переосмыслением, а не ремейком.
«Пеппи Длинныйчулок» и «Месье-мадам»
StudioCanal
Еще студия запустила в производство фильмы по мотивам детских книг Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» и иллюстрированных книг Роджера Харгривза «Месье-мадам». Оба этих проекта продюсирует Дэвид Хейман («Гарри Поттер»).
«Человек-паук: Совершенно новый день»
Sony Pictures
На презентации показали новый эксклюзивный фрагмент фильма. В нем Питер Паркер, которого сыграл Том Холланд, живет инкогнито после того, как все забыли о его личности. Он замечает своего друга Неда (Джейкоб Баталон) на вечеринке и следует за ним, где оказывается в неловкой ситуации: Нед показывает ему свою «доску Человека-паука», не подозревая, что перед ним сам герой, и делится желанием однажды поблагодарить его.
Позже появляется Эм-Джей (Зендая), уже с новым возлюбленным. Том Ротман из Sony назвал этот фильм «самым масштабным из всего, что мы когда-либо снимали», хотя по ощущениям он «не похож ни на что из того, что мы делали раньше».
«Resident Evil»
Sony Pictures
Первый фрагмент нового фильма «Resident Evil» от режиссера Зака Креггера. В трейлере герой в исполнении Остина Абрамса бредет сквозь снежную ночь к темному пустому дому. По его словам, у него возникли проблемы в дороге, и он хочет воспользоваться телефоном. Звоня своей девушке, он говорит, что «кое-что случилось», он «в серьезной заднице» и «мы можем больше не поговорить». Премьера запланирована на 18 сентября.
«Астрал: За гранью»
Sony Pictures
Первый трейлер Sony Pictures к шестой части популярной хоррор-франшизы. Картина выйдет в прокат 21 августа. В центре сюжета молодая мать Джемма, которую сыграла Амелия Ив. Героиня обнаруживает, что может путешествовать в потусторонний мир под названием Даль. Когда за ней начинает охотиться нечто зловещее, Джемма открывает в себе способность переносить сущностей оттуда в реальный мир.
«Социальный расчет»
Sony Pictures
Первый взгляд на новую работу Аарона Соркина — духовного продолжения картины «Социальная сеть». В отличие от оригинала, рассказывавшего о создании Facebook*, новый фильм — это триллер, основанный на реальных событиях, которые привели к скандальному расследованию The Wall Street Journal «Досье Facebook» в 2021 году.
В центре сюжета Фрэнсис Хауген (Майки Мэдисон), молодая инженер Facebook, которая решает раскрыть секреты компании. Для этого она обращается за помощью к журналисту The Wall Street Journal Джеффу Хорвицу (Джереми Аллен Уайт). В показанной сцене Хауген уверяет репортера, что хочет «помочь Facebook, а не навредить ему», на что Хорвиц удивляется: зачем тогда она обратилась именно к нему?
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.