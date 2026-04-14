«Паддингтон-4», Bloodborne и «За пределами вселенных»: что показали в первый день CinemaCon

Барби Феррейра объяснила уход из «Эйфории»: «Это не стоило того»
В Москве пройдет форум про поддержку женщин, воспитывающих детей с редкими заболеваниями
Ночные клубы в Лондоне закрываются из‑за изменения привычек у молодежи
Лиам Галлахер отреагировал на включение Oasis в Зал славы рок-н-ролла
Nordwind Airlines приостанавливает рейсы между Москвой и Петербургом
VK хочет встроить новости «Дзена» в главные российские сайты. Источники новостей определят власти
Oasis, Iron Maiden и Sade вошли в Зал славы рок-н-ролла 2026 года
Гитаристу No Doubt Тому Дюмону диагностировали болезнь Паркинсона
Женщина впервые стала главным тренером мужской футбольной команды Бундеслиги
Автор «Страны Саша» Юлия Трофимова выпустит фильм «Как пережить брак»
В колониях Самарской области протестировали роботов-патрульных
«Коммерсант»: в России создадут базу антипрививочников
Студент получил 10 суток за брошенный в саркофаг Ленина мокасин
В Москве пройдет пятый выпуск ярмарки современного искусства |catalog|
В Москве в пятый раз пройдет ярмарка современного искусства |catalog|
Кинокампус киностудии Горького проведет Дни открытых дверей
В День космонавтики «Сбер» устроил премьерный показ иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность»
«Иви» переименовал фильм «Она — мужчина» в «Виола в бутсах»
Мюзикл «Любовь без памяти» завершит первый сезон
Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии по делу о незаконных валютных операциях
Вышел трейлер приквела «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Пикник «Афиши» и независимое комьюнити «Лауд Бойз» провели совместную вечеринку
С 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня
Документальный фильм о Паше Технике выйдет 17 апреля в Okko
«Подписные издания» откроют шесть новых магазинов за три года
Байопик о Майкле Джексоне выйдет в российский прокат 28 мая
Субботний прайм и нишевые темы: в Rambler&Co зафиксировали сдвиги в медиапотреблении
«Проект „Конец света“» собрал 510 млн долларов — это второй по сборам фильм в карьере Гослинга

«Паддингтон-4», Bloodborne и «За пределами вселенных»: что показали в первый день CinemaCon

Афиша Daily

В Лас-Вегасе стартовала ежегодная конвенция CinemaCon, где киностудии представляют свои будущие проекты владельцам кинотеатров. В первый день прошли презентации Angel Studios, Sony Pictures Classics и StudioCanal. Вот что на них показали.

Bloodborne

Sony Pictures 

Студия объявила о разработке анимационного полнометражного фильма с рейтингом R по мотивам культовой видеоигры Bloodborne. Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако ожидается, что история будет сосредоточена на охотнике, сражающемся с чудовищами в мрачном городе Ярнам. Информация о режиссере, сценаристе, актерском составе и дате выхода фильма не раскрывается.

«Человек-паук: За пределами вселенных»

Sony Pictures Animation 

На презентации показали фрагмент из долгожданного мультфильма. Третья часть оскароносной трилогии выйдет 18 июня 2027 года и продолжит историю Майлза Моралеса, озвученного Шэмейком Муром.

На кадрах Майлз привязан к боксерской груше, его допрашивает дядя Аарон, а сверху по потолку ползет Майлз-бродяга. Он спрыгивает вниз и холодно представляется Человеку-пауку Майлзу, который пытается объяснить, что ему нужно вернуться в свою родную вселенную, чтобы спасти отца.

Две альтернативные версии друг друга обмениваются колкостями, но Майлз Моралес накапливает электрический заряд и освобождается. Он сражается со злым Майлзом и его дядей, а его союзники из двух предыдущих фильмов собираются, чтобы спасти его. 

«На грани войны»

Angel Studios

Трейлер драматического фильма «На грани войны», релиз которого запланирован на 14 августа. Картина расскажет о напряженных переговорах между президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым во время саммита в Рейкьявике, где стороны пытались достичь соглашения по ядерному разоружению. Главные роли исполнили Джефф Дэниелс и Джаред Харрис.

«Приключения Паддингтона-4»

StudioCanal

Гендиректор студии Анна Марш объявила, что четвертый фильм о Паддингтоне находится в разработке, над сценарием работают «известные на весь мир сценаристы комедий», имена которых не разглашаются. Она также отметила, что студия работает над полнометражным анимационным фильмом, расширяющим франшизу.

«Побег из Нью-Йорка» и «Вой»

StudioCanal

Анонсирована работа над новыми версиями фильмов Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка» и Джо Данте «Вой». Имена режиссеров и актеров не упоминались ни в одном из проектов, а оба фильма были названы переосмыслением, а не ремейком.

«Пеппи Длинныйчулок» и «Месье-мадам»

StudioCanal

Еще студия запустила в производство фильмы по мотивам детских книг Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» и иллюстрированных книг Роджера Харгривза «Месье-мадам». Оба этих проекта продюсирует Дэвид Хейман («Гарри Поттер»).

«Человек-паук: Совершенно новый день»

Sony Pictures 

На презентации показали новый эксклюзивный фрагмент фильма. В нем Питер Паркер, которого сыграл Том Холланд, живет инкогнито после того, как все забыли о его личности. Он замечает своего друга Неда (Джейкоб Баталон) на вечеринке и следует за ним, где оказывается в неловкой ситуации: Нед показывает ему свою «доску Человека-паука», не подозревая, что перед ним сам герой, и делится желанием однажды поблагодарить его.

Позже появляется Эм-Джей (Зендая), уже с новым возлюбленным. Том Ротман из Sony назвал этот фильм «самым масштабным из всего, что мы когда-либо снимали», хотя по ощущениям он «не похож ни на что из того, что мы делали раньше».

«Resident Evil»

Sony Pictures 

Первый фрагмент нового фильма «Resident Evil» от режиссера Зака Креггера. В трейлере герой в исполнении Остина Абрамса бредет сквозь снежную ночь к темному пустому дому. По его словам, у него возникли проблемы в дороге, и он хочет воспользоваться телефоном. Звоня своей девушке, он говорит, что «кое-что случилось», он «в серьезной заднице» и «мы можем больше не поговорить». Премьера запланирована на 18 сентября.

«Астрал: За гранью»

Sony Pictures

Первый трейлер Sony Pictures к шестой части популярной хоррор-франшизы. Картина выйдет в прокат 21 августа. В центре сюжета молодая мать Джемма, которую сыграла Амелия Ив. Героиня обнаруживает, что может путешествовать в потусторонний мир под названием Даль. Когда за ней начинает охотиться нечто зловещее, Джемма открывает в себе способность переносить сущностей оттуда в реальный мир.

«Социальный расчет»

Sony Pictures

Первый взгляд на новую работу Аарона Соркина — духовного продолжения картины «Социальная сеть». В отличие от оригинала, рассказывавшего о создании Facebook*, новый фильм — это триллер, основанный на реальных событиях, которые привели к скандальному расследованию The Wall Street Journal «Досье Facebook» в 2021 году.

В центре сюжета Фрэнсис Хауген (Майки Мэдисон), молодая инженер Facebook, которая решает раскрыть секреты компании. Для этого она обращается за помощью к журналисту The Wall Street Journal Джеффу Хорвицу (Джереми Аллен Уайт). В показанной сцене Хауген уверяет репортера, что хочет «помочь Facebook, а не навредить ему», на что Хорвиц удивляется: зачем тогда она обратилась именно к нему?

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

