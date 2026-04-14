Oasis, Iron Maiden и Sade вошли в Зал славы рок-н-ролла 2026 года

Афиша Daily
Фото: @oasis

Стали известны имена восьми исполнителей, которые войдут в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году.

В список попали Фил Коллинз, Билли Айдол, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Лютер Вандросс и Wu-Tang Clan. Всего в этом году было 17 номинантов — больше, чем когда-либо.

В число избранных не попали Black Crowes, Джефф Бакли, Мэрайя Кэри, Мелисса Этеридж, Лорин Хилл, INXS, New Edition, Pink и Шакира. Помимо восьми исполнителей, Зал славы выбрал еще 10 лауреатов в категориях «Раннее влияние», «Музыкальное мастерство» и премия имени Ахмета Эртегюна.

Премию за раннее влияние получили Селия Крус, Фела Кути, Куин Латифа, MC Lyte и Грэм Парсонс. За музыкальное мастерство отмечены Линда Крид, Ариф Мардин, Джимми Миллер и Рик Рубин. Премию Ахмета Эртегюна вручили Эду Салливану.

Фил Коллинз уже был членом Зала славы как участник Genesis, но в этом году он был включен в список впервые как сольный исполнитель. Лютер Вандросс и Wu-Tang Clan также попали в Зал славы с первой попытки. Oasis, Iron Maiden и Joy Division/New Order добились этого с третьего раза, Sade и Билли Айдол — со второго.

Расскажите друзьям