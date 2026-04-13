Гитаристу No Doubt Том Дюмон диагностировали болезнь Паркинсона

Гитарист американской рок-группы No Doubt Том Дюмон рассказал в соцсетях, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. По словам музыканта, недуг обнаружили на ранней стадии.
Дюмон признался, что стал замечать «различные симптомы» еще пару лет назад. В конечном итоге гитарист отправился к неврологу и прошел несколько обследований.
Музыкант подчеркнул, что он чувствует себя хорошо. «Я все еще могу сочинять музыку и играть на гитаре», — отметил он.
Дюмон добавил, что решил рассказать о своей болезни, вдохновившись другими знаменитостями. Том надеется, что его история поможет дестигматизировать болезнь Паркинсона и простимулирует ее изучение.
Болезнь Паркинсона — заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем.
С этим заболеванием столкнулись актер Майкл Дж.Фокс из «Назад в будущее» и недавно ушедшая актриса Валерия Перрин из «Супермена», рок-музыкант Оззи Осборн, режиссер Ларс фон Триер, художник-постановщик фильмов о Гарри Поттер Стюарт Крейг, артист озвучания Грег Кайпс и фронтмен группы a-ha Мортен Харкет.