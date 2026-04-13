Женщина впервые стала главным тренером мужской футбольной команды Бундеслиги

Фото: fcu_frauen

Мари-Луизе Эта стала первой женщиной, которая получила должность главного тренера мужской футбольной команды Бундеслиги. О ее назначении сообщили в соцсетях клуба «Унион».

Эта сменила на посту Штеффена Баумгарта, при котором команда за год и два с половиной месяца проиграла 21 раз. Победила за это время она 16 раз, сыграла вничью — 14 раз.

Мари-Луизе — первая женщина на позиции главного тренера мужской команды не только в Бундеслиге, но и во всех пяти ведущих лигах Европы. В их число входят, помимо немецкой, лиги Англии, Испании, Италии и Франции.

Эта останется на посту главного тренера недолго. Она согласилась возглавить мужскую команду до лета 2026 года, после чего Мари-Луизе начнет работать с женской командой «Униона».

Клуб доверил Эте провести завершающий этап футбольного сезона. Он особенно важен для мужского «Униона», ведь, по словам самой Мари-Луизе, сохранение места команды в высшей лиге Германии «пока не гарантировано». «Я рада, что клуб доверил мне эту сложную задачу», — прокомментировала тренер.

Мари-Луизе Эта в прошлом предсталвляла берлинский клуб «Турбине Потсдам». В его составе она трижды была чемпионкой Бундеслиги. В 2010 году футболистка также выиграла Лигу чемпионов. Среди ее других трофеев — золото чемпионата Европы в возрастной категории до 17 лет и золото чемпионата мира в возрасте до 20 лет.

В 2023 году Эта стала работать в качестве ассистирующего тренера с молодежным составом «Униона». Назначение Мари-Луизе главным тренером взрослого мужского состава, по словам представителя «Униона» Якоба Свитмана, встретили позитивно и внутри клуба, и в среде болельщиков.

Женщины ранее становились тренерами мужских команд, но только в ниших дивизионах. В Германии, к примеру, мужским «Игольштадтом» руководит Сабрина Виттман. Во Франции с «Клермоном» работала Корин Диакр. В Италии «Витербезе» тренировался во главе с Каролиной Мораче еще 25 лет назад

