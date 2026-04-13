Женщина впервые стала главным тренером мужской футбольной команды Бундеслиги

Мари-Луизе Эта в прошлом предсталвляла берлинский клуб «Турбине Потсдам». В его составе она трижды была чемпионкой Бундеслиги. В 2010 году футболистка также выиграла Лигу чемпионов. Среди ее других трофеев — золото чемпионата Европы в возрастной категории до 17 лет и золото чемпионата мира в возрасте до 20 лет.