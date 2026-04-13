Автор «Страна Саша» Юлия Трофимова выпустит фильм «Как пережить брак»

Афиша Daily
Фото: предоставлено пресс-службой

Российский режиссер Юлия Трофимова, известная по картине «Страна Саша», работает над полнометражным фильмом «Как пережить брак». Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинематографистки.

Трофимова приступила к съемкам ленты, которая описывается как драмеди о хрупкости отношений, одиночестве и поиски близости в современном мире. Работа над проектом ведется в Петербурге и Тбилиси.

«Меня сильно беспокоит тема взаимоотношений между близкими людьми. Этот фильм — размышление на тему. Про состояние, когда „все хорошо, но что‑то нехорошо“, про кризис, до которого себя важно довести, чтобы перестать жить в маске. Про отношения дочери и матери, в которых обеим нужно повзрослеть. И про брак, который иногда стоит переосмыслить», — рассказала Трофимова.

1/4
2/4
3/4
4/4

В центре ее нового фильма будет 37-летняя героиня Марьяна — успешный юрист, чья жизнь подчинена работе и строгому порядку. Ее брак с Дмитрием больше напоминает сосуществование, чем живую связь. Подозрение в измене становится для пары точкой, после которой невозможно игнорировать накопившуюся пустоту.

Когда к супругам приезжает эксцентричная мать Марьяны, ситуация обостряется. Она решает «спасти» дочь весьма нестандартными способами.

Главные роли в картине исполнят Евгения Громова («Страна Саша», «Агния»), Александр Яценко («Мне не больно», «Праведник») и Марианна Шульц («Эра»). Также в актерский состав вошли Мария Карпова и Гоша Токаев из «Картины дружеских связей».

«Как пережить брак» выпустит продакшн-компания What If Production совмеестно с Fresh Heads и FT Production. Продюсерами выступают Трофимова, Лера Тяжкун и Юлия Витязева.

Расскажите друзьям