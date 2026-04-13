Автор «Страна Саша» Юлия Трофимова выпустит фильм «Как пережить брак»

Российский режиссер Юлия Трофимова, известная по картине «Страна Саша», работает над полнометражным фильмом «Как пережить брак». Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинематографистки.
Трофимова приступила к съемкам ленты, которая описывается как драмеди о хрупкости отношений, одиночестве и поиски близости в современном мире. Работа над проектом ведется в Петербурге и Тбилиси.
«Меня сильно беспокоит тема взаимоотношений между близкими людьми. Этот фильм — размышление на тему. Про состояние, когда „все хорошо, но что‑то нехорошо“, про кризис, до которого себя важно довести, чтобы перестать жить в маске. Про отношения дочери и матери, в которых обеим нужно повзрослеть. И про брак, который иногда стоит переосмыслить», — рассказала Трофимова.
В центре ее нового фильма будет 37-летняя героиня Марьяна — успешный юрист, чья жизнь подчинена работе и строгому порядку. Ее брак с Дмитрием больше напоминает сосуществование, чем живую связь. Подозрение в измене становится для пары точкой, после которой невозможно игнорировать накопившуюся пустоту.
Когда к супругам приезжает эксцентричная мать Марьяны, ситуация обостряется. Она решает «спасти» дочь весьма нестандартными способами.
Главные роли в картине исполнят Евгения Громова («Страна Саша», «Агния»), Александр Яценко («Мне не больно», «Праведник») и Марианна Шульц («Эра»). Также в актерский состав вошли Мария Карпова и Гоша Токаев из «Картины дружеских связей».
«Как пережить брак» выпустит продакшн-компания What If Production совмеестно с Fresh Heads и FT Production. Продюсерами выступают Трофимова, Лера Тяжкун и Юлия Витязева.