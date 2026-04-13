В колониях Самарской области протестировали роботов-патрульных

«Подписные издания» откроют шесть новых магазинов за три года
«Коммерсантъ»: в России создадут базу антипрививочников
Студент получил 10 суток за брошенный в саркофаг Ленина мокасин
В Москве пройдет пятый выпуск ярмарки современного искусства |catalog|
В Москве в пятый раз пройдет ярмарка современного искусства |catalog|
Кинокампус киностудии Горького проведет Дни открытых дверей
В День космонавтики «Сбер» устроил премьерный показ иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность»
«Иви» переименовал фильм «Она — мужчина» в «Виола в бутсах»
Мюзикл «Любовь без памяти» завершит первый сезон
Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии по делу о незаконных валютных операциях
Вышел трейлер приквела «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Пикник «Афиши» и независимое комьюнити «Лауд Бойз» провели совместную вечеринку
С 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня
Документальный фильм о Паше Технике выйдет 17 апреля в Okko
Байопик о Майкле Джексоне выйдет в российский прокат 28 мая
Субботний прайм и нишевые темы: в Rambler&Co зафиксировали сдвиги в медиапотреблении
«Проект „Конец света“» собрал 510 млн долларов — это второй по сборам фильм в карьере Гослинга
Offset выступил на фестивале через пять дней после стрельбы
К 2-летию «Espresso» Сабрины Карпентер выпустили винил с кофе внутри
Джаред Падалеки подтвердил, что играет Мистера Марафона в пятом сезоне «Пацанов»
Арена 50-х «Голодных игр» на постере «Рассвета жатвы»
Питерский клуб Blank объявил о закрытии через два месяца
Звезда «Перси Джексона» Уокер Скобелл отказался от выпускного из‑за фан-агрессии
Бритни Спирс добровольно отправилась в рехаб после ареста за вождение в нетрезвом виде
Брайан Крэнстон снял видео под песню Tame Impala «Dracula» и набрал 62 млн просмотров
Labrinth вновь прокомментировал свой уход из «Эйфории»
Джастин Бибер устроил на сцене Coachella караоке, подпевая своим песням с YouTube
Россиян предупредили об ответственности за лебедей из покрышек

В колониях Самарской области протестировали роботов-патрульных

Фото: УФСИН России по Самарской области

На базе двух колоний в Самарской области начали тестирование роботов-патрульных. Об этом говорится в соцсетях регионального УФСИН.

У них есть средства навигации, видеонаблюдения и аналитики. Устройства способны в автоматическом режиме проводить патрулирование территории и фиксировать нарушения, передавать данные, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации, утверждается в сообщении.

Проект способствует цифровой трансформации и модернизации системы исполнения наказаний, считают в ведомстве. Ожидается, что он повысит эффективность охраны и обеспечит безопасность как сотрудников, так и содержащихся лиц.

Недавно медучреждения Москвы начали использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови. Электронных помощников тестируют на территории городских больниц № 15 имени О.М. Филатова и № 1 имени Н.И. Пирогова. Сотрудники управляют им с помощью смартфонов.

