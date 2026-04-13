«Коммерсантъ»: в России создадут базу антипрививочников

«Подписные издания» откроют шесть новых магазинов за три года
В колониях Самарской области протестировали роботов-патрульных
Студент получил 10 суток за брошенный в саркофаг Ленина мокасин
В Москве пройдет пятый выпуск ярмарки современного искусства |catalog|
В Москве в пятый раз пройдет ярмарка современного искусства |catalog|
Кинокампус киностудии Горького проведет Дни открытых дверей
В День космонавтики «Сбер» устроил премьерный показ иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность»
«Иви» переименовал фильм «Она — мужчина» в «Виола в бутсах»
Мюзикл «Любовь без памяти» завершит первый сезон
Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии по делу о незаконных валютных операциях
Вышел трейлер приквела «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Пикник «Афиши» и независимое комьюнити «Лауд Бойз» провели совместную вечеринку
С 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня
Документальный фильм о Паше Технике выйдет 17 апреля в Okko
Байопик о Майкле Джексоне выйдет в российский прокат 28 мая
Субботний прайм и нишевые темы: в Rambler&Co зафиксировали сдвиги в медиапотреблении
«Проект „Конец света“» собрал 510 млн долларов — это второй по сборам фильм в карьере Гослинга
Offset выступил на фестивале через пять дней после стрельбы
К 2-летию «Espresso» Сабрины Карпентер выпустили винил с кофе внутри
Джаред Падалеки подтвердил, что играет Мистера Марафона в пятом сезоне «Пацанов»
Арена 50-х «Голодных игр» на постере «Рассвета жатвы»
Питерский клуб Blank объявил о закрытии через два месяца
Звезда «Перси Джексона» Уокер Скобелл отказался от выпускного из‑за фан-агрессии
Бритни Спирс добровольно отправилась в рехаб после ареста за вождение в нетрезвом виде
Брайан Крэнстон снял видео под песню Tame Impala «Dracula» и набрал 62 млн просмотров
Labrinth вновь прокомментировал свой уход из «Эйфории»
Джастин Бибер устроил на сцене Coachella караоке, подпевая своим песням с YouTube
Россиян предупредили об ответственности за лебедей из покрышек

«Коммерсантъ»: в России создадут базу антипрививочников

Афиша Daily
Фото: Mufid Majnun/Unsplash

Минздрав России планирует создать федеральный регистр вакцинированных граждан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если инициативу одобрят, то регистр запустят 1 сентября 2028 года. Согласно проекту постановления, он будет хранить данные о россиянах, вакцинированных по национальному календарю и эпидпоказаниям, о гражданах с поствакцинальными осложнениями и медицинскими отводами от вакцинации, а также об отказавшихся прививаться. 

Информация будет попадать в систему в течение одного дня после внесения в документацию медучреждения. Удаление записей не предусмотрено. Оператором реестра будет Минздрав, доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации, утверждается в публикации.

В пресс-службе Минздрава заявили, что попадание в реестр не принесет россиянам никаких негативных последствий. Персональные данные россиян будут использованы «при разработке планов информационно-разъяснительной работы с гражданами, а также мер по повышению популярности и доступности мероприятий по вакцинации». 

