Студент получил 10 суток за брошенный в саркофаг Ленина мокасин

«Подписные издания» откроют шесть новых магазинов за три года
В колониях Самарской области протестировали роботов-патрульных
«Коммерсантъ»: в России создадут базу антипрививочников
В Москве пройдет пятый выпуск ярмарки современного искусства |catalog|
В Москве в пятый раз пройдет ярмарка современного искусства |catalog|
Кинокампус киностудии Горького проведет Дни открытых дверей
В День космонавтики «Сбер» устроил премьерный показ иммерсивного фильма «Шаг в бесконечность»
«Иви» переименовал фильм «Она — мужчина» в «Виола в бутсах»
Мюзикл «Любовь без памяти» завершит первый сезон
Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии по делу о незаконных валютных операциях
Вышел трейлер приквела «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Пикник «Афиши» и независимое комьюнити «Лауд Бойз» провели совместную вечеринку
С 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня
Документальный фильм о Паше Технике выйдет 17 апреля в Okko
Байопик о Майкле Джексоне выйдет в российский прокат 28 мая
Субботний прайм и нишевые темы: в Rambler&Co зафиксировали сдвиги в медиапотреблении
«Проект „Конец света“» собрал 510 млн долларов — это второй по сборам фильм в карьере Гослинга
Offset выступил на фестивале через пять дней после стрельбы
К 2-летию «Espresso» Сабрины Карпентер выпустили винил с кофе внутри
Джаред Падалеки подтвердил, что играет Мистера Марафона в пятом сезоне «Пацанов»
Арена 50-х «Голодных игр» на постере «Рассвета жатвы»
Питерский клуб Blank объявил о закрытии через два месяца
Звезда «Перси Джексона» Уокер Скобелл отказался от выпускного из‑за фан-агрессии
Бритни Спирс добровольно отправилась в рехаб после ареста за вождение в нетрезвом виде
Брайан Крэнстон снял видео под песню Tame Impala «Dracula» и набрал 62 млн просмотров
Labrinth вновь прокомментировал свой уход из «Эйфории»
Джастин Бибер устроил на сцене Coachella караоке, подпевая своим песням с YouTube
Россиян предупредили об ответственности за лебедей из покрышек

Студент получил 10 суток за брошенный в саркофаг Ленина мокасин

Афиша Daily
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В Москве первокурсника Константина Бодунова арестовали на 10 суток за дебош в мавзолее Владимира Ленина на Красной площади. Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление судьи Тверского районного суда.

Согласно материалам дела, 8 апреля в мавзолее Бодунов нанес несколько ударов по саркофагу с Лениным и бросил в него мокасин. Юноша также громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками и мешал посетителям, утверждается в постановлении. На требования сотрудников полиции прекратить действия он не реагировал и оказывал сопротивление при задержании.

Студент вину не признал. Он сказал на заседании, что не согласен с «экономической и религиозной политикой» мавзолея, «в связи с чем он принял решение бросить в саркофаг свой мокасин». Бодунов также отрицал, что он оказывал сопротивление полиции. Суд квалифицировал действия по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). 

Недавно в Москве мужчина устроил погром на стойке с сувенирами на станции метро «Комсомольская» и получил 15 суток ареста. По данным полиции, пьяный нарушитель порядка подошел к стойке информации и продажи сувениров и отогнул защитную штору, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию. 

Расскажите друзьям