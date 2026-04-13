Студент получил 10 суток за брошенный в саркофаг Ленина мокасин

В Москве первокурсника Константина Бодунова арестовали на 10 суток за дебош в мавзолее Владимира Ленина на Красной площади. Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление судьи Тверского районного суда.



Согласно материалам дела, 8 апреля в мавзолее Бодунов нанес несколько ударов по саркофагу с Лениным и бросил в него мокасин. Юноша также громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками и мешал посетителям, утверждается в постановлении. На требования сотрудников полиции прекратить действия он не реагировал и оказывал сопротивление при задержании.



Студент вину не признал. Он сказал на заседании, что не согласен с «экономической и религиозной политикой» мавзолея, «в связи с чем он принял решение бросить в саркофаг свой мокасин». Бодунов также отрицал, что он оказывал сопротивление полиции. Суд квалифицировал действия по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).



