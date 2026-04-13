В Москве пройдет пятый выпуск ярмарки современного искусства |catalog

Пятый выпуск ярмарки современного искусства |catalog| пройдет с 16 по 19 ап-

реля 2026 года в Москве. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мероприятия.



Участие в ярмарке примут более 55 российских галерей, среди которых pop/off/art, Галерея Марины Гисич, Галерея Anna Nova, Галерея «Триумф», Галерея Люмьер, КГалерея / KGallery, а—с—t—р—а, Галерея 11.12, ПиранезиЛаб, Галерея Джессика и другие. Площадкой вновь станет жилой квартал «Золотой» на Софийской набережной. Билеты доступны на «Афише».



Мероприятие инициировано и организовано галеристами Александром Шаровым (11.12), Дмитрием Ханкиным (Галерея «Триумф»), Алиной Крюковой (а—с—t—р—а), основателем ЦСИ Винзавод Софьей Троценко проводится при поддержке Ассоциации галерей. Основная цель |catalog| — развитие российского арт-рынка, повышение его прозрачности и формирование стабильного ярмарочного цикла.



«Пятый выпуск ярмарки |catalog| строится вокруг формулы: вес + размер + хрупкость = ценность. Ценность произведения не возникает сама по себе —

ее формирует галерея. Именно галерея выстраивает образ художника, ведет диалог с музеями, организует резиденции, издает книги и каталоги. Эта ра-

бота создает основу для развития художественной среды, но часто остается невидимой. В юбилейном выпуске |catalog| сосредоточится на этом измерении: роль галереи как механизма формирования ценности станет сквозной темой дискуссионной и событийной программы», — говорится в анонсе мероприятия.