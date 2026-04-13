Стриминговый сервис «Иви» сменил название ромкома 2006 года «Она — мужчина» на «Виола в бутсах».
На других платформах — например, в Okko и на «Кинопоиске» — оригинальное название сохранилось. «Она — мужчина» — это прямой перевод английского «She’s the Man».
Фильм — осовремененная экранизация комедии Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». По сюжету старшеклассница Виола, капитан женской футбольной команды, не может участвовать в соревнованиях из-за нехватки игроков-девушек. Она решает выдать себя за брата-близнеца и начинает играть в мужской команде.
Главную роль исполнила Аманда Байнс, известная по «Шоу Аманды», «Чего хочет девушка» и «Отличнице легкого поведения». Роли ее любовных интересов сыграли Ченнинг Татум («Супер Майк!») и Роберт Хоффман («Шаг вперед-2: Улицы»). При бюджете в 20–25 млн долларов фильм собрал 57,2 млн в прокате.