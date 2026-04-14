Сервис доставки «Купер» создал коллекционные фигурки «купиков», которые можно добавить в заказ за символическую стоимость.
Каждый из пяти персонажей вдохновлен реальными ролями в доставке: Следопыт Куп найдет даже самый сложный адрес, Аккуратная Уля довезет хрупкий торт в целости через весь город, Силач Пок без труда поднимет тяжелую посылку на любой этаж, Всезнайка Ева помнит ассортимент и легко подберет замену, если товара нет в наличии, а Быстрый Рокет работает с самыми срочными заказами.
Пользователи не знают, какой именно герой им попадется. В каждой покупке можно получить только одну фигурку. Так заказ продуктов превращается в игру с элементом неожиданности.
«Мы видим, что пользователям важен не только результат покупки, но и сам процесс. Коллекционные механики позволяют добавить к привычному сценарию элемент вовлечения и сформировать дополнительный интерес к сервису. „Купики“ построены вокруг процесса доставки — игровая механика раскрывается через понятные роли и персонажей», — отметил Михаил Числин, руководитель по управлению ценностью клиентов в Купере.
Возможность добавить «купика» в корзину появляется автоматически при оформлении заказа в Москве и Московской области. Покупатели получат подсказку, когда фигурка станет доступна.