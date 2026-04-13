«Подписные издания» откроют шесть новых магазинов за три года

Сооснователь «Подписных» Михаил Иванов рассказал, что один большой магазин откроют в этом году в Петербурге, а позже еще три филиала запустят в Москве и два — в городах-миллионниках. Площадь каждого нового магазина по плану составит от 1200 квадратных метров.
«Поскольку у нас есть имя и нас действительно хорошо знают, мы подписали соглашение с инвестором об открытии семи книжных магазинов в течение трех лет в России», — сказал он. При этом имя инвестора Иванов не назвал.
«Подписные издания» начали работу в центре Петербурга в 1926 году. В 2014 году проект запустил собственное канцелярское и сувенирное производство («Подписные изделия»), а в 2017-м — издательское направление.