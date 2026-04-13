Субботний прайм и нишевые темы: в Rambler&Co зафиксировали сдвиги в медиапотреблении

Медиахолдинг Rambler&Co представил исследование по медиапотреблению аудитории, основанное на данных собственных активов («Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», «Рамблер» и другие).
«Мы фиксируем некий перелом: эпоха „фонового листания“ ленты сменяется фокусным потреблением. Пользователь больше не хочет быть пассивным реципиентом. В перспективе победят те медиаресурсы, которые помогают решить конкретную задачу или закрыть персональный интерес, а не просто заполнить информационный вакуум. Это переход от количества касаний к качеству внимания», — заявил Александр Киселев, CDO медиахолдинга Rambler&Co.
Ключевым трендом, по данным Rambler&Co, стало сокращение разницы в длительности сессий на разных устройствах. В январе — феврале 2026 года на десктопе среднее время уменьшилось на 13% к зиме 2025 года, а на мобильных устройствах прибавило 10%.
Кроме того, сформировался такой тренд, как субботний вечерний прайм. Доля визитов с компьютера выросла по субботам, с 19.00 до 23.00, с 13 до 15% от недельного трафика. Основным источником трафика остались прямые заходы (27%) и органический поиск (21%).
Эксперты Rambler&Co выделили, что интересы разных возрастных групп заметно различаются. В группе 18–24 лет растет интерес к геймингу и культуре, аудитория отходит от классической новостной повестки в сторону развлечений и образования.
Читатели 25–34 лет потребляют материалы о технологиях, авто и спорте. У возрастной группы 35–44 лет растет интерес к криминальной тематике и новостям шоу-бизнеса. Аудитория 44+ также интересуется криминалом и шоу-бизнесом, но доминирующей темой остается политика.
По поисковым запросам за январь — март 2026 года лидируют несколько тематик. Праздничные даты остаются стабильным генератором трафика: материалы с открытками к 23 Февраля, статьи о Рамадане, православном календаре, датах Масленицы и Пасхи занимают топовые позиции.
Подборка «Лучшие фильмы 2025 года» возглавляет топ самых популярных материалов, также в топе лучшие сериалы, ностальгические материалы про кинохиты 1990-х и 2000-х и чит-коды на видеоигры. На портале «Рамблер» лидируют материалы о налоговых и других экономических изменениях, а в разделе «Авто» — тексты о новых законодательных правилах покупки и вождения машин.
По словам CDO медиахолдинга Rambler&Co Александра Киселева, универсальная новостная лента проиграет набору нишевых клубов по интересам, и задача медиа на ближайшие годы в том, чтобы не пытаться покрыть максимально широкую аудиторию, а постараться точно настроить контент под фокус различных читателей, возраст и конкретную мотивацию посещения СМИ.