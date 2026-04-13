Фильм Фила Лорда и Кристофера Миллера «Проект „Конец света“» заработал 510 млн долларов почти за месяц проката, сообщается в Box Office Mojo.
В Северной Америке картина собрала 256 млн долларов, в остальном мире — 254 млн. При этом бюджет фильма составил 190 млн долларов.
«Проект „Конец света“» стал вторым по успешности проектом в карьере Райана Гослинга. На первом месте остается «Барби» Греты Гервиг, собравшая 1,4 млрд долларов.
«Проект „Конец света“» основан на романе автора «Марсианина» Энди Вейера «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель Райленд Грейс, который становится астронавтом. Очнувшись на борту космического корабля, он не может вспомнить, как там оказался. Постепенно память возвращается: героя отправили к звезде Тау Кита, расположенной примерно в 12 световых годах от Земли, чтобы выяснить, как спасти человечество от глобальной катастрофы.
Режиссерами фильма выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели фильма «Человек-паук: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.
Недавно стало известно, что фильм получит продолжение в формате VR-игры. Journey Among the Stars выйдет в конце 2026 года. Создатель вселенной Энди Вейер написал для игры новую главу, которая станет продолжением истории за пределами книги и фильма.