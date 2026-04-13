К 2-летию «Espresso» Сабрины Карпентер выпустили винил с кофе внутри

Недавно Карпентер выпустила клип на песню «House Tour» с альбома «Man’s Best Friend». В ролике снялись актрисы Мэделин Клайн («Внешние отмели») и Маргарет Куолли («Субстанция»). Последняя также выступила сорежиссером видео вместе с самой Карпентер.