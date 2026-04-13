К 2-летию «Espresso» Сабрины Карпентер выпустили винил с кофе внутри

Компания Blood Records выпустила лимитированную коллекцию пластинок, приуроченную ко второй годовщине песни Сабрины Карпентер «Espresso».
Корпус пластинки прозрачный, внутри него находится жидкость, имитирующая эспрессо. Винил поставляется в блестящей обложке, каждый экземпляр пронумерован вручную. Итоговый тираж определится по числу предзаказов, оформленных в первые 24 часа.
Недавно Карпентер выпустила клип на песню «House Tour» с альбома «Man’s Best Friend». В ролике снялись актрисы Мэделин Клайн («Внешние отмели») и Маргарет Куолли («Субстанция»). Последняя также выступила сорежиссером видео вместе с самой Карпентер.
Предыдущий альбом Карпентер, «Short n’ Sweet», занял пятое место в рейтинге самых популярных альбомов 2025 года по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI). Первое место досталось Тейлор Свифт с пластинкой «The Life of a Showgirl». При составлении топа учитывались продажи физических носителей (CD и винила), цифровые загрузки и прослушивания на стриминговых платформах.