Брайан Крэнстон снял видео под песню Tame Impala «Dracula» и набрал 62 млн просмотров
К 2-летию «Espresso» Сабрины Карпентер выпустили винил с кофе внутри
Джаред Падалеки подтвердил, что играет Мистера Марафона в пятом сезоне «Пацанов»
Питерский клуб Blank объявил о закрытии через два месяца
Звезда «Перси Джексона» Уокер Скобелл отказался от выпускного из‑за фан-агрессии
Бритни Спирс добровольно отправилась в рехаб после ареста за вождение в нетрезвом виде
Labrinth вновь прокомментировал свой уход из «Эйфории»
Джастин Бибер устроил на сцене Coachella караоке, подпевая своим песням с YouTube
Россиян предупредили об ответственности за лебедей из покрышек
Блогер похвастался новым фото и случайно запустил тренд. Теперь все ставят на аватарки его снимок
На побережье Анапы обнаружили более 200 птиц, погибших из‑за нефтепродуктов
В Москве потеплеет до +15 и начнутся дожди
Каждый пятый россиянин имитирует работу между майскими праздниками
Продажи антиутопии «1984» в России взлетели в полтора раза за месяц
Умер актер Джон Нолан, снимавшийся в фильмах про Бэтмена
В Турции подготовили законопроект о полном запрете табака к 2040 году
Роберт Паттинсон рассказал про сцену, которую он неудачно отыграл в «Сумерках»
В Париже продадут фрагмент лестницы Эйфелевой башни
Сериал Райана Рейнолдса «Добро пожаловать в Рексэм» продлили еще на три сезона
Дженна Ортега рассказала, что в детстве у нее был «краш» на Бараку Обаму
Айза-Лилуна Ай написала роман-антиутопию
Dyson выпустила карманный вентилятор
Рэпера Offset выписали из больницы после ранения
Блокбастер «Проект „Конец света“» получит продолжение в виде VR-игры
Стефано Габбана ушел с поста совета директоров Dolce&Gabbana
Посмотрите эксклюзивный отрывок из фильма «Гуру» с Пьером Нине
Дачу Строгановых XVIII века в Москве продадут на аукционе
Сара Пиджон рассказала об обострении псориаза на съемках сериала о Кэролин Бессетт

Арена 50-х «Голодных игр» на постере «Рассвета жатвы»

Фото: Lionsgate

Lionsgate опубликовала новый постер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела, посвященного молодому Хеймитчу Абернати. Картина выйдет в российский прокат 19 ноября.

Фильм основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз. События разворачиваются за 24 года до оригинальной трилогии, но после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х «Голодных игр», в том числе 16-летний Хеймитч, который станет первым победителем из Дистрикта 12, а затем ментором Китнисс и Пита.

На новом постере изображена арена «Игр» — на ней находится в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.

© Lionsgate

Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоренс, сценаристом — Билли Рей. Продюсеры экранизации — сам Лоренс, Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон из Color Force, исполнительным продюсером назначили Кэмерона МакКономи. 

В фильме примут участие Гленн КлоузКиран КалкинЭль ФэннингРэйф ФайнсЭдвин Рюдинг, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван. К своим ролям также вернутся Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон — судя по всему, их покажут эпизодически в сценах из будущего.

