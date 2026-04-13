Питерский клуб Blank объявил о закрытии через два месяца

Петербургский клуб Blank объявил о закрытии. Прощальная вечеринка «Последний рейв» пройдет 12 и 13 июня, сообщили организаторы.
«Ровно через два месяца мы в последний раз откроем двери клуба, чтобы сыграть прощальную вечеринку», — говорится в заявлении.
Blank просуществовал восемь лет. За это время, по словам создателей, он многих пережил, менялся, ошибался, собирался заново и продолжал вопреки.
В сообщении подчеркивается, что мир, в котором клуб родился, давно исчез, но неизменным все эти годы оставалось стремление держать пространство, где можно быть собой, встречаясь с лучшей в городе музыкой.
«Любимое детище, в которое вложено всё без остатка. Но, как и всему живому, ему есть предел. Это естественный цикл, закон энтропии. Заезженная строчка Нила Янга — „it’s better to burn out than to fade away“, — вот и мы, пока не иссяк запал, сами активизируем процесс закрытия», — добавили организаторы.
В 2021 году Blank находился на грани закрытия из-за долгов перед арендодателем, которые появились из-за пандемии. Чтобы сохранить заведение, его команда запускала краудфандинговую кампанию «Save Blank».