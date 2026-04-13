Бритни Спирс добровольно отправилась в рехаб после ареста за вождение в нетрезвом виде

Бритни Спирс поступила в реабилитационный центр после ареста за вождение в нетрезвом виде, произошедшего в начале прошлого месяца. Об этом пишет Deadline.
Певица добровольно обратилась за лечением. Ранее ее представитель назвал инцидент «прискорбным и недопустимым», добавив, что Спирс намерена «предпринять правильные шаги и соблюдать закон».
В заявлении также говорилось, что близкие певицы разработают план поддержки ее благополучия, а сыновья проведут с ней время. Следующее судебное заседание по делу Спирс назначено на 4 мая.
В феврале этого года певица продала права на весь свой музыкальный каталог компании Primary Wave. Сделка включает такие мегахиты, как «…Baby One More Time», «Oops!.. I Did It Again», «Toxic» и другие.