Брайан Крэнстон снял видео под песню Tame Impala «Dracula» и набрал 62 млн просмотров

Фото: CBS Television Studios

Актер Брайан Крэнстон, известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Малькольм в центре внимания», поучаствовал в вирусном тренде под песню Tame Impala и JENNIE «Dracula».

Ролик набрал 62,8 млн просмотров. В нем Крэнстон ходит по коридору, появляясь то в обычном образе, то в шляпе Уолтера Уайта, и синхронно двигается под музыку.

«Уолтер Уайт против Пабло Эскобара», — подписал он публикацию. В соцсетях высоко оценили харизму актера. Вот что еще писали комментаторы:

  • «Пабло Эскобар шел, чтобы Уолтер Уайт мог бежать»;
  • «Брайан Крэнстон имеет докторскую степень по липсингу»;
  • «Он был рожден, чтобы быть АКТЕРОМ»;
  • «Я думал, это ИИ».

Трек «Dracula» вышел на альбоме Tame Impala «Deadbeat» в прошлом году, а ремикс с участием JENNIE из BLACKPINK появился в феврале и стал вирусным в тиктоке. 

