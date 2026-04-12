Labrinth вновь прокомментировал свой уход из «Эйфории»

Фото: @Labrinth

Композитор «Эйфории» Labrinth вновь прокомментировал свой уход из третьего сезона сериала.

В своих соцсетях он ответил на недавнее интервью создателя шоу Сэма Левинсона журналу Rolling Stone. Левинсон назвал Labrinth «невероятным соавтором», но заявил, что «не знает», почему тот покинул проект после работы над первыми двумя сезонами.

«В этой индустрии люди будут спокойно врать и при этом называть себя честными. Так что я решил убрать из альбома всю музыку, которая там была. Я поговорил с HBO, и, насколько я знаю, мы в хороших отношениях.

Я ушел, потому что, когда я работаю на кого-то, его видение для меня превыше всего, но я не позволяю людям относиться ко мне как к дерьму», — написал он.

Labrinth создал большую часть саундтрека и песен для первых двух сезонов, включая «All for Us» (с Зендеей), получившую «Эмми», и «Never Felt So Alone» с Билли Айлиш, номинированную на «Грэмми». Музыку к третьему сезону написал Ханс Циммер.

В марте Labrinth написал в соцсетях: «Я покончил с этой индустрией. К черту Columbia. Дважды к черту „Эйфорию“. Я ухожу. Спасибо и спокойной ночи».

Действие третьего сезона «Эйфории» разворачивается спустя пять лет после событий второго. Все серии сняты в формате VistaVision, который считается предвестником IMAX.

