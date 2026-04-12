Блогер похвастался новым фото и случайно запустил тренд. Теперь все ставят на аватарки его снимок

Фото: @jual__

Россиянин решил похвастаться новой аватаркой в соцсетях. В итоге его снимок начали массово ставить себе на аватар другие пользователи.

10 апреля блогер Алексей выпустил рилс про нелюбовь многих мужчин к съемкам. Он пошутил, что когда «у мужика появляется нормальное фото» и он его ставит на все аватары. В качестве примера он показал свою новую фотографию, которая теперь украшает его аккаунты в Instagram*, Threads*, Telegram, Google и на других платформах.

Видео: @jual__

За пару ней видео набрало 9,6 млн просмотров. В комментариях собрались сотни людей, которые поставили себе на аватарку новое фото Алексея ― и поблагодарили его за отличный снимок. Один из пользователей признался, что теперь этот снимок он не будет менять еще лет пять. 

Алексей весьма удивился такому развитию событий. «Вы че творите то? Почему я захожу под свой последний рилс, и из 3 тыс. комментариев половина с моим лицом в профиле?», ― поинтересовался в блогер в следующем своем видео. 

Видео: @jual__

Он отметил, что его фото бесплатное, но попросил подписчиков « тоже не *******» [не наглеть]. 

Блогер признался, что даже подумать не мог, как далеко эта история может зайти. Ее подхватили СМИ, крупные паблики и бренды, а фото Алексея поставил себе в аккаунт даже хоккейный клуб «Ак Барс». Блогер выразил надежду, что хотя бы на государственный флаг его лицо ставить не будут.  

* Instagram и Threads принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

