На побережье Анапы обнаружили более 200 птиц, погибших из‑за нефтепродуктов

Афиша Daily
Фото: Реабилитационный центр «Жемчужная»/Telegram

За последние двое суток на побережье Анапы нашли свыше 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. 

По мнению специалистов, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое обнаружили в 11 километрах от курорта. 11 апреля его обработали биосорбентом, израсходовав 45 килограмм материалов, и установили боновые заграждения. 

В оперштабе сообщали, что пятно под воздействием ветра движется со стороны открытого моря в направлении береговой полосы Анапа-Витязево.

Одной из наиболее вероятных причин появления пятна называют атаки украинских БПЛА на суда и прибрежную инфраструктуру в акватории Черного и Азовского морей. Часть нефтепродуктов могла вылиться в море в результате повреждения судов, образовав радужную пленку. В ней во время шторма и вымазались птицы, считают специалисты. 

11 апреля глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным говорил, что в этом году пляжи Краснодарского края, вероятно, откроют для отдыхающих.

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил, что Анапа может принять до 3,5 млн туристов в 2026 году при открытии пляжей. С января количество бронирований выросло на 40-50% к 2025 года. 

«Открытие пляжей Анапы приведет к значительному росту турпотока в регион. В прошлом году Анапа приняла примерно 2,2 млн туристов, то есть потеряла половину турпотока. Наш прогноз на этот год - где-то 3-3,5 млн туристов, то есть промежуточный результат. Восстановить спрос полностью в этом году Анапе не удастся», ― считает Ромашкин. 

Расскажите друзьям