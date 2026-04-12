В Москве потеплеет до +15 и начнутся дожди

На следующей неделе температура воздуха в Московском регионе поднимется до +15 градусов, но почти каждый день будут дожди. Об этом сообщила ТАСС ведущая сотрудница Гидрометцентра России Марина Макарова.
В понедельник осадков не ожидается, а температура днем в столице составит от +12 до +14 градусов. Во вторник же небольшой циклон с юго-востока принесет в регион дожди, которые могут идти и ночью, и днем. Ночная температура в этот день ― от 0 до +5, дневная ― от +8 до +13.
В четверг и пятницу дожди ожидаются небольшие. Будет облачно с прояснениями, ночью от +2 до +7 градусов, днем от +10 до +15. Такая же температура будет и в субботу с воскресеньем, но небольшой дождь пройдет только местами.
В этом году март в Москве побил 19-летний рекорд и занял первое место по средней температуре за всю метеорологическую историю города. Среднемесячная температура в столице достигла +4,5 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал марту 2007 года: тогда среднее значение составило +4,4 градуса.