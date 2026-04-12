Каждый пятый россиянин имитирует работу между майскими праздниками

Фото: Vitaly Gariev/Unsplash

21% сотрудников в России признались, что только имитируют работу в дни между майскими праздниками, а на самом деле занимаются личными делами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Level Group. 

Почти 35% респондентов сказали, что выполняют лишь самые необходимые и срочные задачи, сильно не нагружая себя. 

12% оформляют на эти дни отпуск или берут больничный, чтобы отдохнуть по полной. Работать в полную силу между праздниками готов только каждый третий опрошенный. 

В исследовании приняли участие свыше 1200 россиян, проживающих в городах-миллионниках.  

Согласно предыдущему опросу Level Group, в первые рабочие дни января готовы работать еще меньшее количество россиян. 30% признались, что имитируют в этот период активную деятельность, фактически посвящая время личным делам ― хобби, чтению или просмотру фильмов. 

