Продажи антиутопии «1984» в России взлетели в полтора раза за месяц

В 2022 году роман «1984» стал в России самой популярной художественной книгой, сообщали в «ЛитРес». В 2024 году в «Эксмо» фиксировали снижение интереса россиян к антиутопиям. Тем не менее в 2025-м антиутопии, в частности «1984», оказались на втором месте среди жанров книг, которые чаще всего воровали из магазинов «Читай-город».