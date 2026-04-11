В Турции подготовили законопроект о полном запрете табака к 2040 году

В Турции депутаты подготовили законопроект о полном запрете к 2040 году любой табачной продукции и продукции для курения, сообщает газета Hürriyet.



Законопроект составили в правящей Партией справедливости и развития. В случае его одобрения c 1 января 2040 года производители, импортеры и продавцы табачных изделий будут подвергаться штрафам в размере от 1 до 5 млн турецких лир (около 20-110 тыс. долларов). Ответственность введут и для потребителей.



В список запрещенных изделий будут включены как традиционные сигареты, так и и электронные, а также устройства для нагревания табака и системы, содержащие органический или синтетический никотин. Кроме того, запретят продукты, имитирующие сигареты, даже если в их составе нет табака.



Недавно Госдума России запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта. При этом законодатели предусмотрели исключение. Запрет не будет распространяться на торговую точку, расположенную на остановке, если она является единственным местом в данном населенном пункте, где можно легально приобрести такую продукцию.

