Дженна Ортега рассказала, что в детстве у нее крашем был Барак Обама

Актриса Дженна Ортега на шоу Big Bro with Kid Cudi рассказала, что в детстве очень интересовалась президентом США Бараком Обамой.



«Когда мне было шесть лет, я по-настоящему увлеклась политикой. В том году состоялась инаугурация Обамы. Я писала ему письма со словами: „Привет, мне нравится твоя работа. Можно мне прийти в Белый дом?“ А он так и не ответил», — рассказала Ортега.



По словам актрисы, она считала, что Барак был ее крашем в детском возрасте, но позже она поняла, что дело было в амбициях. «Я просто хотела получить его работу. Как будто я хотела попасть в Белый дом, чтобы понять, что Овальный кабинет будет моим личным пространством», — объяснила она.



Недавно Дженна Ортега рассказала, что пожалела о съемках в «Уэнсдей». Оглушительный успех столкнул ее с вниманием миллионов новых зрителей.