Айза-Лилуна Ай написала роман-антиутопию
Роберт Паттинсон рассказал про сцену, которую он неудачно отыграл в «Сумерках»
В Париже продадут фрагмент лестницы Эйфелевой башни
Дженна Ортега рассказала, что в детстве у нее был «краш» на Бараку Обаму
Dyson выпустила карманный вентилятор
Рэпера Offset выписали из больницы после ранения
Блокбастер «Проект „Конец света“» получит продолжение в виде VR-игры
Стефано Габбана ушел с поста совета директоров Dolce&Gabbana
Посмотрите эксклюзивный отрывок из фильма «Гуру» с Пьером Нине
Дачу Строгановых XVIII века в Москве продадут на аукционе
Сара Пиджон рассказала об обострении псориаза на съемках сериала о Кэролин Бессетт
Харрисон Форд рассказал о тяжелой депрессии в молодости
Huntr/x неожиданно выступили с Katseye на Coachella и исполнили хит «Golden»
Звезда «Пацанов» Энтони Старр рассказал, что ему постоянно предлагают молоко
В Армении разрабатывают аналог GTA. Действие игры развернется в Ереване
Космический корабль Orion с экипажем Artemis II успешно вернулся на Землю
Фигуристка Алиса Лью и Хадсон Уильямс из «Жаркого соперничества» снялись в клипе Laufey
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс экранизирует фэнтези-cерию «Инфернальные дела» Шеррилин Кеньон
В сети завирусился ИИ-кавер песни «Седая ночь» якобы в исполнении Канье Уэста
Южная Корея введет бесплатный доступ к мобильному интернету для всех
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой «однушек»
Шестой сезон «Эмили в Париже» снимут в Греции и Монако
Спортивная драма «Идеальная» с Милли Бобби Браун отменена
В Псковской области двух собак поискового отряда «ЛизаАлерт» застрелили во время тренировки
В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных
Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России
Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев
10-летняя девочка написала письмо в НАСА с просьбой вновь сделать планетой Плутон. Ей ответили

Сериал Райана Рейнольдса «Добро пожаловать в Рексэм» продлили еще на три сезона

Кадр: Hulu

Американский телеканал FX продлил документальный сериал «Добро пожаловать в Рексхэм» еще на три сезона, сообщило издание Variety.

Премьера шоу состоялась в 2022 году. Оно посвящено британскому футбольному клуб «Рексэм» — одному из старейших футбольных клубов в мире, который был основан в 1864 году. В 2020 году его купили актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни. В «Добро пожаловать в Рексхэм» рассказывается, как они пытаются привести команду к победам.

После продления у сериала будет как минимум восемь сезонов. Премьера пятого состоится на телеканалах FX и Hulu 14 мая.

Недавно стало известно, что Райан Рейнольдс спродюсирует ремейк фильма «Громила и скороход», в котором снялись Клинт Иствуд и Джефф Бриджес. Он сыграет одну из ролей. Вторая может достаться Хью Джекману.

