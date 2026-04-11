Стефано Габбана ушел с поста совета директоров Dolce&Gabbana

Фото: Desiree Navarro/Getty Images

Сооснователь итальянского модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана покинул пост председателя совета директоров компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

63-летний Габбана ушел с поста еще в декабре. В январе на его должность назначили Альфонсо Дольче — брата второго основателя бренда и гендиректора бренда Доминико Дольче. 

В компании назвали уход одного из основателей назвали «естественной эволюцией организационной структуры и управления». «Эти никак не повлияют на творческую деятельность Стефано Габбаны», — говорится в заявлении. По данным Bloomberg, сейчас он рассматривает варианты продажи своей доли в модном доме, которая составляет 40%.

На Dolce & Gabbana оказал давление продолжительный экономический спад в секторе роскоши, усугубленный неопределенностью, вызванной войной в Иране, пишет Bloomberg. Это сказалось на доходах  бренда и усложнило выполнение кредитных обязательств.

Недавно умер итальянский дизайнер Адриано Гольдшмидт, сооснователь бренда Diesel. Он скончался 5 апреля в Италии в возрасте 82 лет после борьбы с раком.
 

