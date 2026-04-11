Блокбастер «Проект „Конец света"» получит продолжение в виде VR-игры

Космический блокбастер «Проект „Конец света“» получит продолжение в виде VR-игры. Проект под названием Journey Among The Stars выйдет в конце 2026 года.

Создатель вселенной Энди Вейр написал для игры новую главу, которая станет первым продолжением истории за пределами книги и фильма.

Действие развернется в «ключевой, неизведанный момент» миссии «Конец света». Игроки вновь встретятся с главным героем Райлендом Грейсом (в исполнении Райана Гослинга в кинематографической версии) и его инопланетным спутником Роки.

«Это история о первой настоящей дружбе между разными видами, а смешанная реальность позволяет пережить ее совершенно по-новому», — говорится в пресс-релизе проекта. Разработкой игры занимается студия Maze Theory, известная по проектам Peaky Blinders: The King’s Ransom и Doctor Who: The Edge of Time.

Экранизация «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли вышла в прокат в марте и уже собрала более 400 млн долларов по всему миру. 

