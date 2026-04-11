Дачу Строгановых XVIII века в Москве продадут на аукционе

В Москве дачу Строгановых XVIII века, которая располагается на Яузе, продадут на аукционе, пишет канал «Стройки — и точка».



На продажу объект выставит госкомпания «Дом.РФ». В лот войдут дом площадью около 2,2 тыс. квадратных метров и прилегающий парк — почти 1,8 гектара. Аукцион пройдет в третьем квартале 2026 года.



Дворянская усадьба Строгановых расположена в Москве по адресу Волочаевская улица, дом 38. Ее построили во второй половине XVIII века. Авторство дома приписывают архиетктору Родиону Казакову. Это объект культурного наследия федерального значения. В разные годы в нем находились Московский институт телевидения и радиовещания и Центральный музей таможенной службы.



Недавно стало известно, что Шуховскую башню в столице ждет масштабная реконструкция ― первая с момента ее постройки в 1922 году. Памятник авангарда разберут снизу вверх, секцию за секцией, а затем соберут заново ― уже из новых материалов. Исторический облик сооружения сохранится.

