В Армении разрабатывают аналог GTA. Действие игры развернется в Ереване

Фото: economyofarmenia

В армянской игровой индустрии стартовала разработка аналога GTA — первого масштабного проекта с открытым миром. Об этом сообщает ixbt.am.

Действие новой компьютерной игры будет полностью происходить в Ереване. Главного героя озвучит и воплотит на экране рэпер Мишо, продюсером выступит Рафаэль Тадевосян. Релиз запланирован на декабрь 2026 года.

Игроки получат доступ к практически полностью воссозданному городу. Пользователи смогут свободно перемещаться по улицам, взаимодействовать с неигровыми персонажами и влиять на развитие сюжета.

В центре истории — герой по имени Артур с непростым прошлым, который пытается кардинально изменить свою жизнь. Первый официальный тизер проекта ожидается в ближайшее время. Точная дата не называется.

Тем временем релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года, почти через 13 лет после выхода пятой части. Студия уже дважды переносила дату, чтобы достичь необходимого уровня качества. 

